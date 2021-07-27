Lucifer｜Netflix宣佈最終季9月回歸　地獄之王即將接管天堂？

能夠播足五季仍能成Netflix最多人收看的歐美劇集，《魔鬼神探》（Lucifer）以聖經中的人物擔任劇中主角來增添新鮮感，並加入劇迷最愛的懸疑、警匪及靈異元素。加上有性感型男Tom Ellis飾演的Lucifer幽默得來又不做作，輕易能夠俘虜一眾劇迷的心。第五季下半部於5月上架後，劇迷火速煲完後大呻失落，昨日宣佈最終季即將於9月10日上架的消息！

《魔鬼神探》第五季下半部回歸後，立即登上全球排行榜的冠軍。（Netflix）

《魔鬼神探》原先由FOX製作，首兩季評價不錯，可惜去到第三季中段，由於劇情太拖導致收視下滑，故最後宣布腰斬。消息傳出後，大量劇迷表示大受打擊，30多萬人聯署「拯救Lucifer」（Save Lucifer）要求續拍劇集，一個月後Netflix出手打救開拍第四季。

第五季劇情講到上帝下凡調停Lucifer跟孖生細佬Michael的鬥爭，加入了大量搞笑歌舞場面，令劇集生色不少。不過對於Dan（Kevin Alejandro飾）的不幸離世，大批劇迷感到非常可惜，有指這個安排是Alejandro的要求，因當時以為第五季為最終季。不過隨著劇情發展，得悉將開拍第六季後，節目統籌Ildy Modrovich表示無法讓Dan這個角色起死回生，但安排了一個相信大家都喜歡的故事。

點擊下圖看最終季的前導預告畫面：