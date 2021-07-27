東京奧運︱盤點5位女神級運動員　土耳其快攻手憑逆天美貌狂吸粉

東京奧運來到第五天，香港男子劍擊代表張家朗昨晚（26/7）在花劍決賽成功奪得今屆香港第一金，而今早何詩蓓順利晉級女子200米自由泳決賽，成為首位晉身奧運游泳決賽的香港泳手。不過留意戰況激烈的運動項目之餘，當然一眾美女運動員亦成為焦點。除了德國田徑美女Alica Schmidt及哥倫比亞女箭手Valentina Acosta Giraldo之外，還有5大性感甜美奧運女神，其中一個為更撞樣樂壇天后Dua Lipa！



Georgia Ellenwood（加拿大）

現年25歲的Georgia代表加拿大出戰東奧女子七項全能田徑項目，比賽包括：100米跨欄、跳高、鉛球、200米賽跑、跳遠、擲標槍及800米賽跑。Georgia身高1米7，樣子甜美，同時擁有強勁腹肌，由於樣貌跟施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）相似，而獲網民封為田徑界「黑寡婦」。另外，七項全能比賽將於8月4日舉行，大家記得留意Georgia。

+ 12

Daria Bilodid（烏克蘭）

烏克蘭柔道銅牌得主Daria來自柔道世家，父母均為柔道運動員。Daria自6歲起便開始接受柔道訓練，並於2017年正式成為職業運動員，更曾創下全年不敗紀錄。樣子甜美的Daria擁有9頭身比例及長腿，自奧運開幕以來已受到全球觀眾關注。而私底下熱愛Fashion的她是名模Kendall Jenner粉絲，亦經常在IG上載日常穿搭及登上過烏克蘭版Vogue。

+ 12

Camila Giorgi（意大利）

現年29歲的Camila獲封「網球芭比」，多次因美貌及姣好身材成為焦點。Camila在職業生涯中曾登上世界排名23，在去年澳洲網球公開賽打進第三輪，亦曾擊敗過舒拉寶娃（Maria Sharapova）。另外，Camila經常在社交平台上載性感照，IG粉絲人數有40萬。

+ 8

Alex Morgan（美國）

現年32歲的Alex Morgan是美國著名女足前鋒，自2018年起其餘兩名隊員擔任美國國家隊隊長。Morgan於去年5月誕下女兒Charlie，有不少人認為女運動員生B後體力會下降，但她接受訪是卻表示身體比懷孕前更強壯。儘管今年1月確診新冠肺炎，康復後仍然狀態大勇。另外，有不少網民指Morgan的樣貌跟樂壇天后Dua Lipa撞樣而人氣急升，IG粉絲已經高達936萬！

+ 15

點擊下圖看更多Dua Lipa的性感照：

+ 13

Zehra Gunes（土耳其）

土耳其除名盛產美女，而在東奧中最值得留意的是土耳其國家女子排球隊的18號快攻手Zehra Gunes。現年22歲的Gunes擁有1米97的模特兒身高，五官精緻，擁有逆天美貌，又是隊中的得分王，輕易成為大家心目中的排球女神。有大批網民都大讚Gunes樣子非常甜美，更笑言看到她在球場上的英姿已戀愛了。其實Gunes在出戰東奧前已經成為不少品牌的新寵，又不時為品牌拍攝硬照，如果Gunes退役後，一定能成為出色的模特兒。

+ 15

同場加映：東京奧運丨睇清8位奧運小鮮肉 韓國24歲鄭勝元勁有明星相