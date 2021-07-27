聲夢傳奇｜姚焯菲喊住拍致三個月的自己　求工作人員刪走呢Part

TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》已圓滿結束，各參賽者的人氣依然只增不減，氣勢強勁。而TVB旗下的Facebook專頁See See TVB早前在Facebook發布了一段影片，這段影片是最後五強炎明熹（Gigi）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和何晉樂（Rock）在比賽前錄下的影片，影片是《致三個月後的我》。

二人參加《聲夢傳奇》之前拍低講嘅說話畀三個月後的自己。（Facebook）

深受網友喜愛的「國民初戀」Chantel說參加比賽這麼久應該學到很多事情，說到這裡Chantel便開始哭起來：「你唔開心嘅話你要講出嚟，你記得唔可以放棄，因為有好多嘢都要好好珍惜同埋要好好練唱歌，繼續進步，所以希望三個月後嘅自己可以再進步啲同埋更加努力。」不少網友見到Chantel哭起來，非常心疼她，並覺得Chantel參加這比賽承受了不少壓力，最後Chantel對於哭住對三個月後的自己說這些話問工作人員：「你可唔可以cut咗佢呀，喂呀。」，這個舉動非常可愛。

另外表情不豐富的炎明熹（Gigi）在拍攝這段影片時候卻充滿笑容，與在電視上看見她的形象極不符合，Gigi笑說：「Hello Gigi妳係咪喺度發緊夢呢？希望你唔好啦，我希望你可以喺呢條路搵清到自己啦，希望你可以好開心咁行呢條路，同埋笑多啲，世界就會更美妙啲，咁遇到嘅嘢都冇咁困難，就咁…拜拜。」

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