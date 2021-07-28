朴河宣為拍《黑色太陽》激減25磅　Fit爆全靠「低醣飲食法」

由南宮珉、朴河宣主演，斥資150億韓元（約1億港元）的新劇《黑色太陽》將於9月首播，擁有「千張臉」稱號的南宮珉今次特意增重22磅，飾演國情院最高要員韓志赫，他完美消化多場動作戲；女主角則有「眼淚女王」朴河宣，不過她就一反常態，今次飾演一位冰冷高傲的犯罪情報綜合中心組長徐秀妍，她受訪時表示：「劇中的秀妍負責『智慧』，是個擁有多個秘密和故事的人，之前從未演過這種角色，十分期待。」

有「眼淚女王」之稱的朴河宣一反常態，在新劇冰冷高傲。（Viu）

雖說是首次挑戰如此複雜的角色，但對於朴河宣一個如此有毅力的演員來說應該毫無難度，何解會有如此說法？話說四年前朴河宣與男演員柳秀榮結婚後誕下一女，豈料產後身材大走樣，令她十分沮喪，後來朴河宣決心改變飲食，成功甩走25磅，回復產前Fit爆身形，躋身索媽行列！

朴河宣2017年與同是演員的柳秀榮結婚。（資料圖片）

朴河宣自爆成功減肥全靠低醣飲食法，一天只吃兩餐，而熱量比平常飲食再低500至1,000卡，無論吃飯還是麵包都只吃一半，並吃大量綠色蔬菜及蛋白質來維持體力。烹調方面，朴河宣則選擇清蒸、水煮或涼拌等，做到低鹽低油，原來這樣做可以避免水腫。不過，講到底飲食時間管理還是最重要，朴河宣會在黃昏6點前完成晚餐，之後時間遇上肚餓就會以一條香蕉當零食，因為香蕉含有豐富的膳食纖維還可以幫助消化。

《黑色太陽》講述韓志赫是國情院的一名要員，在某次前往中國的任務中，同行的組員全都被射殺，韓志赫也失蹤了；一年後，他突然以失去一年記憶的狀態回到國情院，誓要找出讓自己和同伴被國家放棄的背叛者。《黑色太陽》特別篇已於「黃Viu煲劇平台」上架，讓觀眾率先感受萬鈞的劇力。