林作寫公開信力撐陳約臨冇做錯：你被追擊是因為你代表的是TVB

無綫（TVB）記者陳約臨（Kelly）昨日（26日）採訪於東京奧運奪金的「劍神」張家朗，被指提問無聊及低質素、突然表白有失專業，因而慘遭網民洗版式炮轟。她於凌晨時分刪帖，事隔約一日後，她終發文為自己不成熟及欠專業的表現道歉，表示自己太激動和興奮，「作出了不恰當的發文，亦作出了失儀的舉動，影響了大家的觀賞感受」。

點擊看陳約臨道歉信全文：

東京奧運｜陳約臨為訪問張家朗道歉：對自己欠專業的表現深感懊悔

東京奧運｜陳約臨遭網民洗版式炮轟不尊重張家朗 疑不敵壓力刪帖

林作宣布打贏鍾培生後轉學劍擊：出10萬元出場費畀張家朗揮劍一場

而林作繼昨晚宣布出10萬元出場費向張家朗邀戰後，他今日（27日）再出致陳約臨的公開信，認為陳約臨千萬不能道歉，並指她被炮轟的原因是其代表TVB的身份，並非源於真情流露，「如果你代表的是Viu，網民們會覺得你代表了他們的心情，普天同慶。」

林作寫公開信力撐陳約臨。（林作IG）

他又認為，陳約臨激動毫無問題，也不認同她有失專業，又指這是陳約臨成名的絕佳機會，「不要跪低，但也不需要和各位對著幹。只需要說一句：『我只是如同那萬千嫁給了Mirror的女人面對著Mirror時的心態一樣，對張家朗的勝利感到興奮不已而已。』」更有信心陳約臨能成為「下一個女神」。

點擊睇陳約臨靚相：

+ 14

林作致陳約臨的公開信全文如下：

「致陳約臨：

千萬不能道歉。你被追擊的原因，不是因為你真情流露，而是因為你代表的是TVB。如果你代表的是Viu，網民們會覺得你代表了他們的心情，普天同慶。

事實上，你當刻代表的，不是任何電視台，而是香港女性fans。而你，站得比所有人都要近，全日現場見證了張家朗的勝利，心情激動，是應該的。

坦然，當時我看著你的提問和比較失控的自我闡述心情（沒人問你你當時心情如何），是有點odd的。但如果是一個同你一樣全程投入的觀眾，而不是一個8點10分先準時睇決賽然後連比賽規則都不懂的網民，絕對會能夠感同身受。

何謂專業？難道在現場很目無表情問：「請問你獲獎有什麼感覺？」「當時緊張嗎？」然後獲得回應就再次表示祝賀，這就是專業？現在香港人的口味，為什麼表現真性情就有問題？

作為暗黑市場學表表者的我，認為這是你成名的絕佳機會。不要跪低，但也不需要和各位對著幹。只需要說一句：

「我只是如同那萬千嫁給了Mirror的女人面對著Mirror時的心態一樣，對張家朗的勝利感到興奮不已而已。」

回應得好，你，絕對可以成為下一個女神。」