瑪姬奪全港時尚專業女性殊榮：努力以生命影響生命

瑪姬榮膺今年「2021 全港時尚專業女性」，成為本屆選舉 9 位得獎者之一。昨晚（25日）出席於尖沙咀一酒店舉行的頒獎典禮時，她表示「非常榮幸能夠獲選，衷心多謝主辦單位、提名人、諮詢人及各位評審對我嘅事業同社會貢獻予以肯定，我會繼續努力用自己的小力量以生命影響生命。」

入行16 年，瑪姬除了在主持及司儀界別發力，累積主持逾千個活動外，亦從不忘取諸社會、用諸社會，積極參與本地義務工作，身兼多項公職，包括九龍城區兒童合唱團主席、新界發展基金會青年理事、香港樂童行愛心大使、國際商龍交流會聚賢屬會愛心大使，並於 2017 年獲頒「奧地利史懷哲熱心服務奬」。她經常獲邀為大專院校、中小學、慈善團體義務演講，分享演說技巧、廣東話正音、個人形象建立、追尋夢想等題目。五年前更主動開班義教「小司儀口才訓練班」，旨在讓基層兒童有機會學習從說話中建立自信。

「一直都希望可以用自己嘅專業貢獻社會。其實市面上有林林總總嘅小司儀訓練班，好多身邊嘅同行都係星級導師，我留意到學費門檻都要兩三千蚊。對於小康家庭嚟講，呢個數目當然唔係問題，但係對於基層家庭而言，兩三千蚊可能已經係佢哋整個家庭一個月嘅生活開支，家長會認為與其花錢畀小朋友去學說話技巧、改善懶音，倒不如去食餐好嘅仲好啦！咁係咪代表基層嘅小朋友就無資格得到公平教育嘅機會？其實擁有優秀嘅說話技巧同埋得體嘅談吐舉止，可以令小朋友從小建立自信，對佢哋嘅成長發展有好重要嘅影響，所以我會一直義教落去，等暑假一完，嚟緊九月份我會開新班，期望又可以訓練出一班口齒伶俐、精靈活潑嘅小司儀。」

除了努力以自己的主持專業服務社會，今年下半年瑪姬亦開展了另一個慈善project《瑪姬 Max Your Love 慈善音樂會》，期望能每月舉行一次，每場邀請歌手朋友 jam 歌及聯繫一個慈善團體作為受惠機構，實行以歌聲籌款。「我近呢三、四年每星期都有跟唱歌老師訓練聲線，喺藝術層面上追求進步從來都無捷徑，而且我邀請嘅歌手個個都係唱得之人，所以我都要積極備戰，唔可以太失禮。」本月初瑪姬邀請了Karen龔柯允打頭炮擔任首場嘉賓，成功為防止虐待兒童會籌得五位數字善款，「呢個成績絕對為我主辦呢個慈善音樂會打咗支強心針，嚟緊8月9號將會舉辦第二場，而我邀請咗邊位男歌手就暫時賣個關子，但係絕對係一位超級靚聲嘅歌手，好多謝佢一口答應參與，而今次嘅受惠機構係一個救助流浪狗隻嘅慈善組織，希望今次同呢位男歌手嘅合作能夠再次籌到可觀嘅善款撥捐俾受惠機構啦！」