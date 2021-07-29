美劇大數據︱《妙手仁醫》劇情貼地熱爆全球　改編韓劇創收視奇跡

雖然疫情已逐漸緩和，但大家的生活仍然離不開煲劇同睇奧運。作為影視串流平台巨頭的Netflix憑每周都有新戲新劇上架，成功威脅到HBO的地位。而於6月播出的《性/生活》（Sex/Life）上架至今接近兩個月，仍然霸佔全球排行榜的冠軍位置，不過剛剛在Netflix播映的《妙手仁醫》（The Good Doctor）短短幾天已經衝上第三位。

剛剛在Netflix播映的《The Good Doctor》短短幾天已經衝上全球排行榜的第三位。（劇集海報）

新冠肺炎疫情衝擊全球，醫護人員在前線承受巨大壓力和辛酸，明白到醫護人員盡力保護我們的同時，醫療劇的喜愛度都大大提升。《妙手仁醫》改編自朴才範執筆的同名韓劇，由ABC Studios與Sony Pictures聯合製作，於2017年開始在ABC播出。雖然首播時劇評好壞參半，但劇集創下了ABC近13年來的最佳收視成績。

《The Good Doctor》登上了47個地區的點播排行榜冠軍。（Flixpatrol截圖）

劇集主要講述患有高功能自閉症的年輕外科醫生Murphy（Freddie Highmore飾），加入著名醫院San Jose St. Bonaventure。由於Murphy自身的問題，讓醫院所有人都質疑，究竟一個沒法和常人建立關係的醫生，是否真的能治療病人。美劇版保留了主角自閉症的設定，並由兒科改成外科醫生，焦點放在和院長的關係。故事節奏很快，劇情豐富，每集都盛載了愛情、貼地的醫院日常、人情味等，將傳統的醫療劇帶上更高層次，無論是醫療劇愛好者，還是初接觸這類劇種的劇迷都滿載新鮮感。

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另外，值得留意的是排第六位的西班牙犯罪劇《末日紅花》（Sky Rojo），劇集是《紙房子》（Money Heist）創作人Álex Pina的作品，主要講述三名女子為了擺脫殘暴老闆的魔掌，冒着各種危機逃離殺手追捕而展開一場逃命之旅。除了有西班牙劇慣常的超快節奏，劇集還探討了有不少貧窮女性被綁架被迫賣淫的社會問題，為了尋求自由不惜犧牲一切絕地反擊。

西班牙犯罪劇《末日紅花》（Sky Rojo）第二季剛剛於日前上架。（Netflix）

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