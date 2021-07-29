TVB食住張家朗奪金熱潮　忽然提前播《七公主》因有劍擊元素

港隊劍擊代表張家朗日前在東京奧運男子花劍個人賽中，為香港奪得歷史性第二面奧運金牌，令全城振奮！而今屆港隊羽毛球及游泳等運動員代表都表現出色，發揮最大潛能衝擊奧運獎牌，掀起一片奧運熱潮。為了延續奧運熱熾氣氛，無綫（TVB）特意作出節目調動，將原定於9月13日播映的新劇《七公主》提前至8月9日（星期一）晚八點半播出，而原本獲安排播出的《我家無難事》就延後至9月13日出街。



港隊劍擊代表張家朗日前在東京奧運男子花劍個人賽中，為香港奪得歷史性第二面奧運金牌！（資料圖片）

鄺潔楹（Judy）在劇中飾演劍擊手。（資料圖片）

新劇《七公主》演員陣容鼎盛，包括黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、江嘉敏、鄺潔楹、劉佩玥及陳曉華等。劇中鄺潔楹（Judy）對劍擊抱有無比熱情，在比賽場上從不認輸，屢敗屢戰，為了爭一口氣，她更主動出擊尋找高手鄭子誠拜師學藝兼進行刻苦訓練，充滿運動員的那團火。為了克服155cm身高、以及手短腳短等不足之處，Judy特意在劇集開拍前苦練了四個月劍擊，風雨不改，相當有熱誠，她坦言剛開始訓練時確是困難重重，而且受傷更是家常便飯，肚仔及大髀都曾中招受傷變瘀，難怪她拍完劇後要第一時間拔罐鬆一鬆！

Judy周身瘀青！（IG@judy.kwong）

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為了令飾演運動員的演員及拍攝出來的效果更貼近現實，劇集監製陳維冠（Joe）專誠邀請劍擊教練好友Patrick Wu作劇集顧問及技術指導，無論演員受訓過程以致裝束都是一絲不苟用心製作。為了配合《2020東京奧運會》，監製更特意在這套集熱血勵志、古靈精怪等元素的親情劇中加插劍擊情節，向運動員表達敬意！

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不過其實由王心慰監製、視帝馬德鐘及視后唐詩詠合作拍攝的劇集《我家無難事》早前已經公布會在8月9日晚首播，但如今卻要突然延播，為《七公主》讓路。TVB近期多次臨時變陣，去年ViuTV節目《全民造型III》掀起全城熱話，TVB就播足四線劇集，在晚上十點半播出《香港愛情故事》，劇集當時亦大獲成功。而近日因應東京奧運會關係，TVB在《寶寶大過天》播完後，安排播出多個綜藝節目，《刑偵日記》亦順延至22:15才播出，TVB頻繁調動節目，不少網民都認為不但可能令觀眾混淆，甚至連演員都難不清狀況。