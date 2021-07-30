頭文字D｜傳新田購物城收地重建　「藤原豆腐店」朝聖到幾時？

根據早前土木工程拓展署就新田／落馬洲發展樞紐交代最新進展的環評簡介文件表示，新田／落馬洲發展樞紐的總面積約340公頃，其中發展區面積佔約293公頃，而政府收地的範圍則包括「新田購物城」，即香港《頭文字D》當中「藤原豆腐店」的所在地。

藤原豆腐店是近年不少車友的聚腳地，是一間售賣汽車相關物品，不少藝人、巿民、網紅都會特意到該地打卡。（藤原豆腐店 Fujiwara Tofu Shop FB圖片）

日本著名街頭賽車動漫《頭文字D》曾經被改編為香港同名電影《頭文字D》（2005），由劉偉強和麥兆輝執導，莊文強編劇，周杰倫、鈴木杏、陳冠希、黃秋生、余文樂、杜汶澤、陳小春等人主演。當年電影叫好叫座，一直有傳開拍續集，可惜久違16年仍然杳無音信。無論是本身的「頭D迷」還是因香港電影版的「頭D迷」，相信大家對作品中主角藤原拓海的前舖後居以及黑白配色的「AE86」絕不陌生，故此，自從「藤原豆腐店」進駐新田購物城之後，該地除了是車友聚腳地之外，亦吸引到不少粉絲到新田朝聖，漸漸發展成為新田出現新的特色打卡景點，亦成為不少家庭假日的消閒好去處。而該地亦不時會舉辦不同形式的展覽，多以車輛有關，早前曾展出過多輛日本巴士、以及香港最後一輛「熱九」。

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據YouTuber「HEBEFACE」在影片《新田藤原豆腐店的最後時光 車友聚腳地要消失 | 城市遊走 新田購物城》透露，「新田購物城」的部分商店大概會於8月中至底前停業，當中包括「藤原豆腐店」，《香港01》記者曾嘗試聯絡「藤原豆腐店」，但暫時未有回覆。據報道指，新田／落馬洲發展樞紐項目包括住宅、企業及科技園，以及零售、餐飲及娛樂用地，預計可容納約8.4萬人口，及提供約6.4萬個就業職位。

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