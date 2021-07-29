劉德華親解玩抖音之謎：他們給我一個非常貼心的Offer

劉德華的抖音直播本身預計90分鐘，但最後差不多講足2個小時。(影片截圖)

劉德華出道40年，今晚(29日）他在抖音以訪談形式進行直播，近二小時的直播在高峰時期有8千萬觀看人次，十分厲害！不過，有別於一般嘅抖音直播，劉德華選擇關閉了「送禮、打賞」功能，雖然他說是想粉絲專心看他，但相信更大原因是不想粉絲花錢，此舉實在十分貼心。

有梁胡偉的祝賀片段。

直播中，「五虎將」的梁朝偉、黃日華、苗僑偉和湯鎮業均有拍片祝賀華仔，而梁朝偉更在影片中以「好拍檔、好對手」形容華仔，主持人之後提到2002年時，二人同時憑《無間道》角逐金像獎影帝，最後由梁朝偉勝出，問到當時感覺，劉德華笑言：「最難過就係假裝不在意。」之後再補充說「其實很平常，又不丟人」，並解釋曾經視梁朝偉為對手，但如果二人已成了好朋友，「所以現在追得差不多」。另外，內地的一線小生李易峰亦有「登場」，他提到自己5歲時偶爾發現劉德華的演出，自此將把對方視為偶像。

心情勁靚。

另外，直播中，劉德華提到自己都估唔到會玩抖音，因為歌迷向來可以透過官方Apps知道佢嘅最新消息。「我是怕比下去、怕比較，真的有擔心。（你選擇了抖音，是向流量妥協嗎或是經不起流量的誘惑嗎？）你可以這樣說，因為剛開始時我也不敢，後來因為疫情，我有一部電影要上檔，結果不能去做（宣傳），就開了一次抖音直播。（嚐到了甜頭？）覺得我也不錯，（是什麼數字打動了你？）那次聽說有一概超過一千萬的人上線，那我就覺得我也不會差到那裡去，能有千萬我就覺得不丟人，跟其他人說要不要試試看，接著他們又給了我一個非常貼心的Offer，哈哈！」