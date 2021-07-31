謝霆鋒斥香港娛樂圈靠食老本　言論被網民激讚「不是徒有其表」

謝霆鋒正忙於宣傳已故陳木勝（Benny）執導及監製的電影《怒火》，日前他就接受節目《從何說起》的訪問，當中更大膽談到香港娛樂圈斷層問題，直言不能再用小聰明去做演藝圈，此番言論得到不少網民的認同，謝霆鋒更被激讚：「真是一個踏實低調有頭腦的人」、「不是徒有其表」和「真理」。



謝霆鋒鮮有地談到香港娛樂圈斷層問題！（影片截圖）

當主持人提到看港產片時，依然會看到不少老一代的面孔，謝霆鋒稱這是一個很不健康的現象：「導演們還是那幾個，動作導演們一直只有那幾個，這並不是一個健康的循環，這是一個吃老本的現象。人家是一個產業鏈，就算是再紅的藝人，其實他不會紅好久好久的，因為到了7、8年之後，公司就會找一些新血去取代他們。」可惜，謝霆鋒就指每次看到隧道口的海報依然會見到譬如譚詠麟、陳奕迅和自己等人「老一代」的面孔，因為新人仍然未有機會有代表作，對於娛樂圈是一個非常危險的事情。

謝霆鋒正忙於宣傳已故陳木勝（Benny）執導及監製的電影。（《怒火》電影海報）

被問道形成香港娛樂圈斷層問題的成因，他敢言地講道：「哇，這個說出來應該會被扁吧？But，問題出在我們不願意投放時間跟金錢，人家的練習生是可以練個八、九年才出道。我們練個九個月就覺得他要出來賺錢了，就出在這裡。（你說的我們是指？）就是我們的樂壇，我們的影壇，所以當我們看到國外的練習生們或者是歌手們唱得好厲害、跳得好厲害、打得好厲害，因為他們沒有希望去賺這個短線的錢，他們投放了好多時間去練，所以一支一支像軍隊出來的，在這舞台上去打仗。」

謝霆鋒當年曾到日本東京修讀音樂，隔年出道！（VCG）

謝霆鋒更提到陳木勝導演的離世，他感嘆：「我其中一個最好的搭擋也離開了，我接下來更想多拍一些香港動作電影，我找誰呢？你要我重新去跟一個新的搭擋去建立信任是得多長的時間啊？我從十九歲拍《特警新人類》的李忠志，非常著名的香港的動作導演到我現在拍《怒火》其實還是那些前輩，當然他們還是很厲害，但是有新的選擇嗎？其實是沒有，霆鋒也四十（歲）了，你找個二十四的來打打看，不是說謝霆鋒好，謝霆鋒絕對不夠好，但是沒有其他選擇了，這是真正的娛樂圈問題，我只能說不能再用小聰明去做這個演藝圈了。要跳舞嗎？就好好跳，要玩樂器就好好學樂理，現在成名不難，你脫了褲子出去跑個圈你馬上成名，但這是否一個好的現象？或第二、三次就被人家忘記了。所以你如何成名，但是可以留下作品，這才是比較長久的成績。」

謝霆鋒直言：「你找個二十四的來打打看？」（VCG）

這段訪問，謝霆鋒被大批網民激讚有思想有深度，其實謝霆鋒除了演藝事業，多年來都積極開拓不同的副業，例如電影公司、飲食品牌等等，一直密密吸金，更有傳其身家早已超過逾10億港幣，絕對是有料之人！

謝霆鋒豪宅可飽覽中銀大廈！（IG/@chefnicookies）

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