東京奧運︱李小鵬復盤體操男子個人全能決賽　批日本隊吃相難看

2020東京奧運會賽程過半，在28日晚舉行的體操男子個人全能決賽中，中國體操名將肖若騰以88.065分賽出近三年最佳成績，可惜最終以微弱比分輸給日本00後小將橋本大輝，屈居第二，引起不少網友爭議。



肖若騰遺憾獲得體操男子個人全能銀牌。（VCG）

在前五個項目中，肖若騰一直排名第一，同第二、三位的分差不大，因此取決於最後一個環節單杠的表現。倒數第三個出場的肖若騰發揮完美，卻意外被罰0.3分，原因是沒有對裁判質疑，結果被橋本大輝反超。儘管肖若騰對自己的分數提出申訴，但未能獲得改判。而在前面的跳馬項目中，橋本大輝在落地後一隻腳出界的情況下，依然獲得14.700分，因此引起大眾不滿，直指不公平。

橋本大輝在跳馬落地後出現重大失誤，但未被扣分。（VCG）

昨日（30日），前體操世界冠軍李小鵬在微博復盤整場比賽。他表示單杠是橋本的強項，在團體比賽中難度高、發揮也很好，反而這一項是肖若騰的弱項：「前五項大家各有強有弱，發揮正常沒有明顯失誤情況下把肖和橋的比分鎖定在小比分差距0.3至0.4之間，由此到最後一項單杠橋本便可以輕而易舉實現超越（只要不失敗，按照這個思路比賽得分基本都猜到了）。」

李小鵬在體操界的成績輝煌，現育有一子一女，曾攜女兒奧莉參加真人騷《爸爸回來了》，亦同妻子參加過《極速前進》等。（微博@李小鵬）

其實小鵬的大致意思就是指，橋本在單杠如果發揮正常，也有機會獲得金牌，大家都是冠軍的有力競爭者，只是日本隊對自己國家的運動員似乎沒有太大信心，因此打壓了肖若騰的得分，做法有些小家。