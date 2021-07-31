Ian單拖出動都逼爆商場　自爆睇奧運勁感觸：喺香港做運動員好難

陳卓賢（Ian）今日（31日）化身王子於旺角商場出席主題樂園宣傳活動，吸引近千名「Hellosss」（Ian粉絲專稱）現身撐場。粉絲逼爆商場5層，活動未開始，現場已不時高呼「陳卓賢」為偶像吶喊助威，場面非常墟冚，第一排的粉絲表示今早6時已到場等候。



陳卓賢（Ian）化身王子於旺角商場出席主題樂園宣傳活動，吸引近千名「Hellosss」（Ian粉絲專稱）現身撐場。（葉志明攝）

活動於下午3時半正式開始，Ian一出場即引尖叫聲四起，他隨即向不同層數的粉絲揮手打招呼。活動中，Ian被問到最喜歡身後哪一位公主，現場的粉絲起哄紛紛舉手爭做公主，Ian相當識做表示：「除咗大家之外，最鍾意白雪公主，因為佢心地善良、樂觀正面。」主持人指白雪公主要做家務，Ian說：「家務我會做。」粉絲再度陷入瘋狂狀態，主持人無奈指：「我真係輸咗。」他之後再與6名幸運兒大玩遊戲，又為她們戴上后冠和合照。

粉絲迫爆商場5層，Ian向不同層數的粉絲揮手打招呼，場面非常墟冚。（葉志明攝）

Ian接受《香港01》訪問時指看到粉絲非常開心，亦很久沒有與大家玩遊戲：「好興奮，嚟之前冇預計過咁多人，衷心多謝佢哋。玩遊戲已經係幾年前，好耐冇近距離同Fans互動，希望佢哋唔好太尷尬，俾全場注視住，希望佢哋都開心，因為我見到佢哋都好開心。」Ian透露今年第二首個人作品已經完成，第三首歌亦有份參與創作而且錄音當中，至於何時推出就要等公司安排：「今年第三首歌進行中，Demo詞自己填，正式版本會唔會請其他前輩幫手填就仲未知道。」

即將與馮允謙（Jay）開騷的Ian得知音樂會反應非常熱烈亦十分興奮：「受寵若驚，未開始賣飛內部認購好似已經超咗額，所以加場。如果真係不幸買唔到飛就等下次，我哋嚟緊仲有好多騷，要從正確途徑買飛，今次係純音樂性重啲Live，希望大家都鍾意。」Ian笑言自己較為後知後覺，故未知MIRROR會否舉行紅館騷，不過就指從Lokman（楊樂文）口中得知今年還有一首團歌，他亦渴望能有個人見面會或演唱會答謝大家的支持：「想會有返多啲機會同Fans Close啲，傾下偈、了解下近況都好。」

Ian指非常開心看到在場粉絲，亦很久沒有與大家玩遊戲。（葉志明攝）

東京奧運舉行得如火如荼，運動員出身的Ian說很感觸，亦希望大眾能多關注香港運動員：「會較定鬧鐘睇Live，好多謝香港運動員，自己知道一步一步行過嚟係點樣。即使以前代表香港隊，奧運係我諗都冇諗過，每一位企得上奧運舞台嘅運動員已經係好難得。攞牌當然開心，攞唔到牌嘅運動員都付出好多汗水，希望大家多多關注同埋要心懷感激之心，佢哋為緊香港爭光，重視香港運動員唔係4年一度嘅事，平時都要多啲關注佢哋，喺香港做運動員好難。」

點撃睇下現場幾墟冚：