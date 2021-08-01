吳亦凡渉嫌強姦被刑事拘留　關鍵人物李恩曝光聲稱知悉案件內情

男星吳亦凡捲入渉嫌迷姦案，近日再有突破性發展，北京公安透過官方微博「平安北京朝陽」公布，指吳亦凡因渉嫌強姦罪被刑事拘留，案件除了都美竹，更牽涉到多名受害者，更出現了勒索犯人，近日再有一名網紅李恩，以都美竹姊姊之名發文聲討吳亦凡及相關人等，更大爆案件中的細節，仿如都美竹代言人，而都美竹被抽水終於發聲，原來她跟李恩沒有任何血緣關係，相當匪夷所思。

吳亦凡渉嫌強姦被刑事拘留。（微博圖片）

早前都美竹大爆吳亦凡的黑材料，指他利用簽新人而設下「選妃酒局」，灌酒迷姦，受害人更有未成年少女，而都美竹的爆料，令吳亦凡被代言品牌解約，更受到央視帶頭全面封殺，但近日中國警方公布吳亦凡一案，卻出現了突破性進展，繼早前警方拘捕勒索犯人後，在7月31日，北京公安透過官方微博「平安北京朝陽」發布最新消息，指吳亦凡涉嫌強姦罪正被刑事拘留，平安北京朝陽」發文：「針對網絡舉報的『吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係』等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。」

李恩聲稱知悉案件內情。（微博圖片）

+ 11

近日再有一名關鍵人物曝光，內地網紅李恩，一直以都美竹的姊姊自居，她聲稱早於今年4月，都美竹受到性侵後向她尋求安慰幫助，她更發現妹妹抽屜有治療抑鬱藥物，之後李恩不停發文，為都美竹抱不平，而吳亦凡被捕後，她馬上轉發消息，並留言「只有經歷過地獄般的折磨，才有征服天堂的力量，我們的努力沒有白費，我們受到的一切不公都轉化為動力。」字裡行間，充滿感情，似為都美竹伸張正義而興奮。

都美竹指跟李恩只是普通朋友，並沒有血緣關係。（微博圖片）

不過近日都美竹接受媒體訪問，指跟李恩只是普通朋友，並沒有血緣關係，她已叫李恩刪走微博評論，她只是發出個人觀點，跟都美竹沒有任何關係，李恩一直以都美竹代言發文，原來只是一名蹭熱度的網紅，讓食花生的網民得啖笑。

同場加映中國水球女隊長熊敦瀚靚相：