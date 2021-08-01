黃德斌被圍觀市民大叫KK　預先答應做MIRROR演唱會嘉賓：騷肌除衫

黃德斌今日（1日）以一身西裝造型現身APM商場出席運動揭幕禮，並為現場市民派發氣球及現金禮券，獲不少圍觀市民大呼他在《大叔的愛》劇中的角色名稱「KK」，令德斌笑到見牙唔見眼：「好多人見到我都會掩住個嘴笑咗先 ，係一件好開心嘅事，因為我拍喜劇真係令到佢哋開心，對我嚟講都幾有意義！」
德斌坦言遇過非常熱情的年輕粉絲在自己面前表演跳「大叔舞」，因此激發起自己想習舞的意欲：「其實好早就已經想學，對演員嚟講反應同節奏感都有好大嘅幫助，睇下遲啲有冇機會學。」被問到假如MIRROR成員邀請他去演唱會做嘉賓表演跳舞會否接受，德斌表示放馬過嚟：「佢哋咁大膽要我跳舞，我梗係OK啦！你即管話佢哋聽，要我跳隻咩舞，但係要勁嘅，唔勁唔跳！（如果要騷肌除衫呢？）騷肌除衫啊？睇到時畀咩時間我啦，一年半載時間我得嘅！」
東京奧運賽事現正進行得如火如荼，代表港隊出戰男子花劍團體賽事的前TVB童星吳諾弘，今早憑著極佳表現幫港隊贏得不少分數而獲得大批網民的讚賞。黃德斌坦言非常欣賞這位年輕小子：「我認得佢，佢我真係唔記得有冇同佢合作過（拍劇）。我好多謝佢嘅努力，運動員真係需要好大嘅付出、要流好多汗水，自己都要一個好好嘅信念先至可以繼續，所以佢哋每位運動員都做得好好，好值得尊重。」
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