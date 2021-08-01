黃德斌被圍觀市民大叫KK　預先答應做MIRROR演唱會嘉賓：騷肌除衫

黃德斌今日（1日）以一身西裝造型現身APM商場出席運動揭幕禮，並為現場市民派發氣球及現金禮券，獲不少圍觀市民大呼他在《大叔的愛》劇中的角色名稱「KK」，令德斌笑到見牙唔見眼：「好多人見到我都會掩住個嘴笑咗先 ，係一件好開心嘅事，因為我拍喜劇真係令到佢哋開心，對我嚟講都幾有意義！」

黃德斌與黃芷晴出席APM商場活動，現場不少圍觀市民大呼憑《大叔的愛》人氣大急升的德斌做「KK」。（梁碧玲攝）

德斌坦言遇過非常熱情的年輕粉絲在自己面前表演跳「大叔舞」，因此激發起自己想習舞的意欲：「其實好早就已經想學，對演員嚟講反應同節奏感都有好大嘅幫助，睇下遲啲有冇機會學。」被問到假如MIRROR成員邀請他去演唱會做嘉賓表演跳舞會否接受，德斌表示放馬過嚟：「佢哋咁大膽要我跳舞，我梗係OK啦！你即管話佢哋聽，要我跳隻咩舞，但係要勁嘅，唔勁唔跳！（如果要騷肌除衫呢？）騷肌除衫啊？睇到時畀咩時間我啦，一年半載時間我得嘅！」

黃德斌笑言收到$5000消費券後，希望能買珠寶氹太太開心。（梁碧玲攝）

東京奧運賽事現正進行得如火如荼，代表港隊出戰男子花劍團體賽事的前TVB童星吳諾弘，今早憑著極佳表現幫港隊贏得不少分數而獲得大批網民的讚賞。黃德斌坦言非常欣賞這位年輕小子：「我認得佢，佢我真係唔記得有冇同佢合作過（拍劇）。我好多謝佢嘅努力，運動員真係需要好大嘅付出、要流好多汗水，自己都要一個好好嘅信念先至可以繼續，所以佢哋每位運動員都做得好好，好值得尊重。」

黃德斌表示很開心見到吳諾弘能發揮到好水準。（梁碧玲攝）

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今屆出戰男子花劍團體賽事的四人香港代表包括男子花劍奧運金牌得主張家朗（左二）、吳諾弘（右二）、張小倫（右一）及蔡俊彥（左一）。（FIE Facebook專頁）