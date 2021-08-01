溫家偉奪獎劇集《Last Madame》Netflix上架　望有機會進軍荷里活

現年34歲的溫家偉憑爆肌的身形及充滿陽光氣息，而獲得觀眾喜愛。不過他於2019年離開效力10年的無綫，轉戰新加坡市場及開設了製作公司「A1 Film Studios」。除了製作個人飲食節目，亦有拍攝劇集。而有份參演的劇集《Last Madame》於去年舉行的第25屆釜山國際影展（Busan International Film Festival），奪得「最佳亞洲戲劇獎」。今日再宣布劇集將於Netflix及HBOGO上架，衝出國際！

溫家偉今日（1/8）在Instagram上載了三張照片，宣布奪獎的劇集《Last Madame》於今日及8月6日分別在新加坡、亞洲地區、澳洲及紐西蘭Netflix、HBOGO上架。對於劇集能夠在Netflix上架，溫家偉接受《香港01》訪問時表示非常興奮，能夠在Netflix上架已屬於圓了一個夢想，加上劇集奪得不少獎項而感到驕傲：「好期待俾更多人睇到呢部劇。」

問到離開無綫後是否獲得更多機會，溫家偉坦言：「機會係多咗，首先拍劇都係講英文。英文係我母語，英文比較容易，亦比較容易入戲，唔使諗中文字啱唔啱，只要做戲就夠。除此之外，有好多外國製作公司或者荷里活都會嚟新加坡做Casting，美國想搵多啲亞洲人，新加坡能夠發揮嘅機會同曝光率都多咗。」提到過往在無綫能夠發揮的機會是否比較少，他直言在無綫不多機會去練戲。

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拍攝《Last Madame》後，亦有機會在另一套劇《Love By Numbers》及將於9月開拍的《Cheaters Apps》中亦是男主角，在角色及內心戲上能夠有更多發揮空間。另外，問到在新加坡牌局能夠有如此成績，未來目標是否會放眼荷里活。溫家偉表示回美國發展一直都是自己的目標，而今次劇集能夠在Netflix上架已經是一個很好的契機，將來都會回美國發展，嘗試進軍荷里活。