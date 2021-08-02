吳亦凡遭內地全平台封殺登上熱搜第一　5100萬粉絲全盡失

涉嫌強姦未成年少女的吳亦凡被中國警方拘留，連續多天吳亦凡都成為微博熱搜話題人物，亦流傳不少消息指吳亦凡此事件牽涉到林俊傑等藝人，林俊傑所屬的JFJ火速在微博發表律師聲明澄清，表示：「網路並非法外之地，一言一行皆有責任！希望與大家共同營造文明、健康、清朗的網路環境。」。

林俊傑透露工作室發律師信，指會控告造謠網民。（微博圖片）

而吳亦凡的微博同時遭到封禁，昨天（1日）也衝上了微博熱搜第一位，他的微博擁有5100萬粉絲，只因這次負面新聞，沒有了這個強勁人氣的微博帳戶。今天（2日）有網友發現原來不單單是微博，連其他平台也一起封禁了吳亦凡的帳戶，包括：DY、今日頭條、百度百家號、微博超話、貼吧、愛奇藝泡泡圈、騰訊視頻、央視影音、豆瓣人物主頁也都沒了，網易云音樂、QQ音樂、酷狗音樂、咪咕音樂下架吳亦凡所有歌曲！

吳亦凡星途凍過水。(吳亦凡微博)

因此今天吳亦凡被全平台封禁又再一次佔據熱搜第一名，網友也紛紛站出來討論其實吳亦凡演技不好、創作才華有限，這批網友也表示吳亦凡遭封禁，終於可以鼓起勇氣批評他，不再怕被吳亦凡的粉絲責罵，直言：「多少年了，我終於能無畏他粉絲網暴鼓起勇氣說一句 吳亦凡的歌實在太太太太特麼難聽了」、「我終於可以大聲說他影視歌都差了！以前總有人反駁我說我不懂欣賞，確實我理解不了。這一次公平正義終於戰勝了資本！」。

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