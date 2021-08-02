張立基潮扮Anson Lo 跳《IGNITED》：希望fans唔好介意

挾《大叔的愛》威力，由男主角EDAN ANSON LO，到其他配角都工作不斷，簡慕華及徐㴓喬（Asha）日前穿上與劇中九成似的戲服拍廣告，現場更驚見「疑似Anson Lo」﹗

簡慕華及徐㴓喬（Asha）日前穿上與《大叔的愛》九成似的戲服拍廣告，

原來廣告商邀請被指與Anson Lo有幾分相似的張立基任神秘嘉賓，更表演一小段《IGNITED》及《Electric Girl》的舞步。」簡慕華第一次跟張立基合作，當日她開工乍見對方，也覺得對方某些角度似 Anson Lo（盧瀚霆），她跟張立基笑說：「你 exactly 係 Anson 啦。」更指張 cutie，Asha 則稱好想睇張跳舞，但張立基指MIRROR 跳舞比他好，因為他們很年輕，簡慕華又打趣說：「我想有機會睇battle。」張立基即回應：「battle 我會好辛苦，但如果有機會，都想同佢哋合作。」

曾經有人話anson lo與張立基有d似樣。

今次其廣告造型酷似 Anson Lo，又要跳 MIRROR 舞，張立基稱之前已有記者指他跟Anson Lo 有點相似，「接呢個廣告要扮 Anson Lo，希望 Anson Lo 嘅fans唔好介意，純粹做 gimmick 性嘅嘢。我有上 YouTube 睇 MIRROR 同 Anson Lo 嘅舞，Anson 跳得好好，以我專業人去睇，佢跳舞好成熟，希望佢更努力，希望 MIRROR 帶到新潮流俾香港，因為最近香港樂壇比較靜，青黃不接，MIRROR 可以突圍而出，希望佢哋珍惜機會，為香港樂壇唱跳方面更進一步。」