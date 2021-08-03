血色天劫｜劫機遇吸血鬼題材新鮮　12歲小演員演技大爆發成焦點

關於喪屍或殭屍的影集都是近年大熱的題材，只要有驚嚇場面都能夠有收視保證。在喪屍片氾濫的年代，若沒有創新主題，很難吸引到觀眾收看。如果恐怖分子在劫機時遇上吸血鬼，大家又點睇？

《血色天劫》於7月23日上架便立即登上全球點播排行榜的冠軍。（Netflix）

Netflix製作的原創劇甚有質素，更在金球獎、艾美獎等頒獎禮上奪得亮眼的成績。不過原創電影卻出名低質，只有少數製作能夠跑出，包括雷神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的《驚天營救》（Extraction）、《不死喪軍》（Army of the Dead）等。而剛上架的《血色天劫》（Red Blood Sky）憑題材新鮮及認真的製作，輕鬆登上全球點播排行榜的冠軍，不過評價就好壞參半。

女主角Nadja由德國演員Peri Baumeister飾演。（劇照）

看到電影海報都知道《血色天劫》的賣點是吸血鬼，而劇情主要講述罹患怪病的Nadja（Peri Baumeister飾）帶著10歲兒子Elias（Carl Anton Koch飾）坐凌晨機從德國飛往紐約進行治療，可惜遇上恐怖分子劫機。為了拯救兒子，Nadja被迫釋放邪惡恐怖的一面，展開一場殭屍大戰恐怖分子的刺激戲碼。

*注意：以下含少量劇透。

跟傳統的吸血鬼影集不同，主角Nadja非常抗拒變成吸血鬼，所以每天都打疫苗抑制自己的嗜血慾望，如果不打針就會喪失意志亂吸食人血。《血色天劫》將背景設定在飛機上亦是一大突破，在有限空間內拍攝出刺激的打鬥場面絕對不容易，而電影前半部劫機的情節就成功營造出緊張氛圍。可惜去到電影中段，由其中一名恐怖分子Eightball設法變成吸血鬼後，劇情開始暴走。

Peri Baumeister在拍攝期間全程化了特技化妝。（劇照）

Eightball變成吸血鬼後，為何能夠控制意志不隨機殺人，還有從事金融行業的乘客被餐車撞傷後，為了求生而跪求Eightball將自己變成吸血鬼，再誤打誤撞地將被Nadja關在下層的恐怖分子吸血鬼放了出來。明白到編劇需要借一個橋段將吸血鬼釋放，才能營造出所有乘客都變成吸血鬼的震撼場面，但處理未免過於倉猝，令電影的解構略變得鬆散。

另外，在混亂中格外照顧Elias的科學家Farid亦有大量戲份，可惜在觀眾對這個角色的背景毫無了解之下很難產生共鳴。值得留意的是，飾演Elias的Carl Anton Koch雖然只有12歲，但演技已經比同場的大人更好戲。在母親被射殺後的無助及悲痛都能夠一一呈現出來，劇情的主線固然是恐怖分子大戰吸血鬼，但親情亦是另一賣點。總括而然，《血色天劫》在Netflix原創電影中尚算不錯，若能處理好主要角色的背景刻畫得不夠深及釋放吸血鬼的高潮部分，應該要有起承轉合才更好。