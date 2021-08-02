Jeremy、Stanley拍Vlog直擊屯門活動　拆解MIRROR長期着長袖秘密

人氣組合MIRROR和ERROR早前到屯門商場出席活動，吸引大量粉絲到場撐場，逼爆屯門。MIRROR成員Jeremy（李駿傑）和Stanley（邱士縉）在他們的YouTube Channel「巨龍與豬仔 Stanley & Jeremy」上載首段工作Vlog，從他們的角度帶大家了解他們的工作，同時更拆解為什麼MIRROR永遠着長袖衫，像是沒有夏天一樣。



Jeremy和Stanley一齊拍片。（YouTube影片截圖@巨龍與豬仔 Stanley & Jeremy）

二人先是多謝粉絲們的支持，因為有人通宵等候，他們擔心大家的安全。之後Jeremy嘗試拆解MIRROR沒有夏天的原因，他透露他們的Stylist說不會解釋，所以他找來了特別嘉賓Alton（王智德）出鏡講解，Alton說︰「我覺得係因為其實好多觀眾都好關心我哋，當我哋喺夏天着長袖衫，佢哋就會問點解要着長袖衫，但係如果我哋夏天着短袖衫，都會問點解我哋着短袖衫。」他後來認真答︰「因為長袖衫多啲layer，莊重啲個感覺，等於西裝一定唔會係短袖，所以好多時，時裝都係長袖。（Jeremy︰男明星冇夏天，女明星冇冬天咁解。）」又有點道理！

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