東京奧運｜開電視直播羽毛球女單決賽　創開台最高收視逼近7點

今屆東京奧運香港政府購入播映權，分發給5 間電視台進行直播，各台都火速製作奧運節目。8月2日晚流出一張圖，寫上︰「開電視睇奧運77台最高收視直逼7點」香港開電視外事部顧問曾醒明接受《香港01》訪問時興奮確認此事：「係呀最高逼近七點收視，係開電視開台以來最高紀錄。」

香港開電視東京奧運，邀得李麗珊黃德森夫婦加入講評。（香港開電視Facebook）

8月1 日晚直播東京奧運女子羽毛球單打決賽，最終中國代表陳雨菲以21:18、19:21、21:18的成績，擊敗台灣選手戴資穎奪得冠軍。曾醒明接受《香港01》訪問時表示：「開電視在8月1 日女單決賽，晚上9時43分達最高收視6.9（資料來源：CSM Media Research）。」

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曾醒明接受《香港01》訪問時表示：「開電視在8月1 日女單決賽，晚上9時43分達最高收視6.9（資料來源：CSM Media Research）。」（受訪者提供）

曾醒明表示：「今次係反映大家嘅支持同肯定，DAY 1籌備開電視資源上最弱，當初管理層戰略都以專業路線去做，唔會好似其他台以藝人襯托，非常好彩邀請到李麗珊夫婦幫手，佢拎左金牌後其實喺商業廣告外，極少亮相電視，仲有黃金寶同徐家樂等。當日張家朗珊珊金牌對金牌對談真係全港獨有；何詩蓓比賽我地搵埋佢初學游水時教練，到小學中學大學有成8個教練團亮相，今次創開台以來最高紀錄絕對係觀眾嘅肯定。」

香港開電視是次東京奧運找來豪華專業團隊講評，獲外界激讚。（香港開電視Facebook）