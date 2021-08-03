東京奧運︱張家朗奪金無綫收視逾21點　66萬觀眾見證何詩蓓摘銀

「2020東京奧運會」香港運動員屢創佳績，市民齊齊力撐！最新一周（7月26日至8月1日）電視直播收視出爐，「香港劍神」張家朗7月26日晚在男子個人花劍賽奪金一刻，翡翠台收視21.1點，觀眾高達140萬。香港女飛魚何詩蓓 7月30日上午出戰女子100米自由泳決賽勇奪銀牌，收視10.1點，觀眾超過66萬，齊齊見証歷史一刻。



「香港劍神」張家朗7月26日晚在男子個人花劍賽奪金一刻，翡翠台收視21.1點，觀眾高達140萬。（IG/ @cheungkalonggggg）

J2為迎接「2020東京奧運會」，亦特別提供另類節目予廣大觀眾選擇，收視亦創佳績。7月18日（周日）晚上8時30分《幫緊你醫緊你》取得4.1點，為該節目於今年1月開播以來最高收視一集，7月20日（周二）晚上9時35分《九尾狐傳》，收視3.6點，為該劇播出以來收視最高一集，7月21日（周三） 及22日（周四）晚上8時30分分別播映《葉問》及《葉問外傳：張天志》收視3.7點及5.8點，後者更是J2近幾年以來第二高收視節目（首位為《想你 張國榮》收視6.0點）。

此外，香港乒乓女團今日成功躋身四強，奪牌在望，明晚（3日）將面對日本對中華台北勝方，力爭殺入決賽。翡翠台《2020東京奧運 黃金戰報》將提前於晚上7時播映，原有之《東張西望》暫停一晚，而《愛•回家之開心速遞》則順延至晚上9時45分播出。