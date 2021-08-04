白蓮花大酒店︱《加州大地震》女神擔大旗　性感水着Look挑戰尺度

HBO美劇《白蓮花大酒店》（The White Lotus）於上月11日首播，故事講述一個星期內，酒店員工和客人在夏威夷度假勝地的生活，他們看似親切、友善，但隨着日子過去，相關的黑暗內幕卻愈揭愈多。《白蓮花大酒店》劇情固然引人入性，不少觀眾更大讚對白機智有趣，爛番茄（Rotten Tomatoes）中亦獲得85%新鮮度好評，但更多人認為劇集最大亮點是荷里活兩大性感女神，《加州大地震》（San Andreas）女星Alexandra Daddario和《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）小花Sydney Sweeney的性感演出。

HBO美劇《白蓮花大酒店》於上月11日首播，劇集由Murray Bartlett、Connie Britton和《加州大地震》（San Andreas）女星Alexandra Daddario主演。（海報）

Alexandra Daddario在劇中飾演記者Rachel，與新婚老公Shane（Jake Lacy飾）到夏威夷度蜜月，由於兩人離開慣常生活的城市朝夕相對，加上Shane的媽媽Kitty（Molly Shannon飾）突然造訪，令兩人之間的問題逐漸浮面，更走向一發不可收拾的地步。

至於Sydney Sweeney則在劇中飾演另一對房客Nicole（Connie Britton飾）和Mark（Steve Zahn飾）的女兒Olivia，是一名大學二年級學生。經常與好友Paula（Brittany O'Grady）孖住出場的她，因為親眼目睹對方與酒店員工私會，所以心生嫉妒，令她們之間的友誼受到考驗。

值得留意的是，兩人在戲中不時以性感戰衣上陣，其中Alexandra更有露點場面，震撼程度不比當年《刑警雙雄》（True Detective）、《加州大地震》遜色，點擊下圖觀看Alexandra Daddario和Sydney Sweeney在《白蓮花大酒店》的性感場面：

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