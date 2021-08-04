李龍基每年代表香港出國玩遙控飛機　40年經驗曾受重傷入院做手術

現時70歲，有「御用皇帝」之稱的李龍基一向予人一種莊嚴、肅穆、權威，有一種「古代」的感覺。但現實生活中，李龍基原來是一位飛機愛好者，更加是一位名專業的遙控飛機手，自1996年起，每年都代表香港到外地參與國際賽事，鑽研遙控模型飛機已有50年之久！

皇上每年都代表香港參賽！（受訪者提供）

「從1996年開始，每年都出國比賽，叫『F3A』每兩年舉辦一次，又另外一個叫『亞太區F3A大賽』，又是兩年一次，兩個大賽都高手林立，我去只是參與，拿不到獎。」雖然基哥未能在國際賽事中獲得獎項，不過在香港遙控飛機界亦薄有名氣，基哥謙虛地笑言：「代表香港全部自費，冇人去，唯有我去囉！每年都出國比賽，每次花費都不少的，玩遙控飛機4、50年，應該花咗200萬以上。（有冇數過自己總共有幾多架飛機？）數不清了，有撞壞了，有消失了，有些還在盒子裏未裝好，應該超過50架。」

基哥好年輕嘅時候已經開始玩遙控飛機：「大概1971、2年左右，嗰時我讀完書，開始出來工作，當時我人工$300一個月，儲蓄了大半年的錢才買到人生第一隻飛機！記得當年遙控器大概係$600一套，飛機是$800一架，引擎約$300。」（受訪者提供）

雖然基哥經驗豐富，但原來他曾經因為玩遙控飛機而受重傷入院做手術：「這次受傷，進行了兩次全身麻醉手術。記得當年拍電視劇，好似係《刑事偵緝檔案》，另一部係古裝劇，拍咗四日四夜，第四晚拍完返到家又睡不着，可能太燥熱！既然睡不著便一早去玩，因為不清醒，弄錯程序，飛機引擎著了，全速飛向我自己，便傷了手，（唔避開？）如果擋唔到可能會傷到其他人！」

事隔超過20年，基哥的手上仍然有很深的「戰績」。（受訪者提供）

基哥「玩」遙控飛機幾十年，除了對飛機的操控非常熟識之外，亦對「砌機」非常有研究，受訪時更指出兩部自己設計的飛機，名為「太極」，以及「太極‧改」：「我沒有什麼擅長的，但因為我很喜歡機械，所以對引擎有點點認識，對改善引擎也有一點成績。」雖然基哥已經年屆70，但依然定時練習：「我哋有個會在元朗，通常在那裏練習，都有跑道。」事實上，基哥亦憧憬駕駛真正的飛機，可惜因為近視問題，無緣投考飛機駕駛員：「真飛機開唔到了，唯有開模型飛機，（冇諗過矯視？）冇啦，都有返咁上下年紀了！」不過基哥都曾經一嘗駕駛真飛機的滋味，學過一堂兩小時的小型飛機課程，都叫做一嘗心願！

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