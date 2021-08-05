智能愛人︱麥美恩「磨槍」9年終於有用　選美出身綜藝演戲兩得意

無綫劇集《智能愛人》今晚（8月5日）播出第三集，由主演李佳芯飾演智能人「阿寶」在古家中生活，繼續鬧出不少笑料，今集重點在坐落於古家儀（麥美恩飾）身上，更揭示了她經常嘻皮笑臉背後的原因。



麥美恩做了「是非精」數年之久。（資料圖片）

在其中一幕，古家儀（麥美恩飾）就向阿寶（李佳芯飾）講出真心話，指自己嘻皮笑臉其實是為了爸爸。原來在小時候她的媽媽就因為飛機失事而喪生，爸爸更因此整整一年沒有笑過，直至有一次她的爸爸到公園玩耍，頭頂中了雀屎，才令爸爸展露笑容。

麥美恩啲戲真係幾好。（《智能愛人》截圖）

說到這裏，古家儀就說：「開心要笑，沒開心更加要笑，愈唔開心，就更加要笑得愈大聲。」整場戲都一take到尾，當中麥美恩還展現了她精湛的演技，由開心笑到傷心，再由傷心到流出悔恨的淚水，感情十分真摰。

情緒有變化。（《智能愛人》截圖）

麥美恩在2011年參選香港小姐入行至今9年，但其實她參與的戲劇並不多，入行初期主要工作就是《無綫娛樂新聞台》、《娛樂頭條》以及《學是學非》等綜藝節目，期後約在2016年開始住主持之路發展。雖然由2012年《愛·回家》開始接觸戲劇工作，但大多都是「精品店職員」、「年輕母親」和「活動司儀」等沒有名字客串角色，直到2016年《幕後玩家》才漸露頭角，2020年再次參與劇集演出，在《使徒行者3》中的演出更獲得觀眾們的掌聲。

當年參選時的麥美恩。(Vcg.com)

今年的《陀槍師姐2021》以及《智能愛人》的演出也意外地亮眼，之後還有《愛上我的衰神》和《痞子殿下》令人相當期待。