東京奧運｜劉慕裳奪個人形銅牌　《空手道》拍擋鄧麗欣歐錦棠祝賀

香港空手道代表選手劉慕裳今日（5/8）出戰女子個人形銅牌戰，於東京武道館面對土耳其選手保辛（Dilara Bozan），結果得26.94分，力壓對手贏得銅牌。成為香港史上首位奧運空手道獎牌得主，同時亦是今屆香港第五面獎牌。

即重溫劉慕裳奪獎過程：

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劉慕裳是空手道的好手，現時排在女子個人形世界排名第四位，她16歲開始代表香港參加國際比賽，已經拿過無數世界分站賽的獎牌，她也曾為電影《空手道》客串。劉慕裳勝出之後，《空手道》女主角鄧麗欣即時在個人IG限時動態上祝賀，而歐錦棠亦有截圖恭喜：「我要大聲疾呼！......恭喜劉慕裳！感謝你的努力！」之後更#自己的空手道主題劇集《打天下》。

「OSU ~~~~~~! 」（歐錦棠Facebook）

Grace勝出賽事後接受訪問時坦言首場比賽時因為要適應場地的榻榻米，所以有「少少唔聚財」，但之後愈打愈好，她更說：「好希望大家要相信自己，好好裝備自己，唔知道幾時有一個機會嚟，當機會嚟到，你要有兩手準備，你先可以發揮到自己最好。（有冇同師兄師姐師弟妹講？）唔好喊！」她又笑指自己脾氣古怪，所以他們賽前都不太敢找她。

即睇Grace比賽場外的甜美靚相：

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其實除了客串過電影空手道之外，劉慕裳亦曾主持過ViuTV體育節目《體育係...》，而她亦不時會接受電台和電視台專訪，例如商台《口水多過浪花》又或者是TVB的《體育世界》都可以找到她的足跡，而且非常上鏡添！