陳展鵬尚有三劇未播：相信公司唔會硬播觀眾唔鍾意睇嘅嘢

陳展鵬今午出席活動時，獲不少fans舉牌支持。（葉志明攝）

經歷過三年沒有作品出街後，陳展鵬（煎Pan）主演嘅《逆天奇案》今年5月播出時口碑收視雙贏，理應將其作品（《唐人街》、《超能使者》、《黯夜守護者》）順勢推出，但無綫似乎暫未有任何安排，今午陳展鵬在奧海城出席公司活動時，問到可會擔心又要等三年才有作品出街，他坦言唔希望，並謂：「我相信唔會嘅，公司製作咁多節目，都係想帶歡樂、正能量比大家。我當然希望自己嘅作品會播啦，但都要等公司安排，不過我相信公司同我諗法一樣，唔會硬係播觀眾唔鍾意睇嘅嘢。」

《超能使者》去年已完成拍攝，但似乎仲未獲安排播出。(影片截圖)

對於早前被指扭計加薪，陳展鵬再次表示與公司關係十分良好：「都係得啖笑，啲所謂知情人士大家都知係咩一回事。我同公司關係係好好，好似今日有活動，之後又有劇拍。不過事實上呢排係好多人關心我嘅工作量，但呢啲都係等公司安排，不過相信我呢兩年努力係無白費。」問到可有考慮加盟邵氏，陳展鵬就話自己合約未完，所以都係繼續留在無綫，亦十分相信公司對他作出的安排。

陳展鵬唔希望又要等多三年才有作品播出。（葉志明攝）

另外，對於港隊在今早的乒乓女子團體賽奪得銅牌，曾經都係乒乓運動員嘅陳展鵬透露睇直播時十分感動，又回想自己當年很多方面都係打天才波。「呢個過程其實係好煎熬，同埋就算真係好鍾意，係未代表可以攞到獎，係兩回事。所以今次香港隊每一個項目，由佢哋訪問感受到係好有責任感。」陳展鵬更透露有機會希望讓愛女小豬比接觸乒乓球，因為可以令她從小就體會得失心。