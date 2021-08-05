香港小姐2021｜王嫿嫿出身富裕？　家族擁溫哥華連鎖超市生意

歷年香港小姐之中不乏家底豐厚的女生參選，例如就曾有傳2019年港姐季軍古佩玲的爸爸坐擁億億聲身家，2014年港姐亞軍王卓淇的爸爸亦是護膚品生產商，在內地營運超級廠房。原來《香港小姐2021競選》的王嫿嫿也是出身富裕家庭。



王嫿嫿都係熱門之一。（陳順禎攝）

王嫿嫿（Anna）接受《香港01》訪問時說：「屋企人係喺溫哥華做supermarket business（超巿生意），係自己做老闆。因為屋企人做 business，所以我之前都係讀 business。」問到超級市場的規模，她回答：「連鎖嘅。」不過問及有多少間分店時，她就說：「我都唔知，因為我冇理佢哋啲生意。」

王嫿嫿身材好好。（陳順禎攝）

王嫿嫿表示十分感謝屋企給她進修的支持。（陳順禎攝）

家底豐厚之餘，原來她也分別擁有工商管理以及電影三個學位。她說：「我有去過北京電影學院讀電影，因為係我細個嘅夢想學校，最後一年係Internship（實習生）。因為最後一年有COVID，所以我就返咗溫哥華。我係2020年嘅畢業生，之後就嚟香港讀Production and Film Media。」她表示，自己十分熱愛電影事業，喜愛電影，希望畢業後能從事有關方面工作。

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