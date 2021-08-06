東京奧運｜魏如萱一次過得罪全部中台網民！罕見動怒發長文反擊

小S（徐熙娣）因在社群為東奧中華台北隊選手加油，「國手」兩字惹怒內地網友，不僅她的微博遭網友出征，連帶為選手加油們的藝人也紛紛遭內地網友出征，其中金曲歌后魏如萱，也難以倖免，而後她刪文卻被台灣網友譏笑，讓她受不了在社群發文爆氣。



一次過得罪全部中台網民！金曲歌后不忍了… 點圖放大看魏如萱怎麼說👇👇👇

👇👇👇小S被內地網民認為「台獨」的發言👇👇👇

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魏如萱談到這幾天陸續收到了來自內地網友罵她的私信，突然有點不知所措，「而且我沒有厲害到面對這些話可以沒有感覺。公司想要保護我，他們擔心我，所以他們建議不要再po奥運相關的文，然後我就生氣了，生了一個大悶氣，氣到哭，因為生氣，我就刪掉所有奥運文」，沒想到換台灣網友發現她刪文，各種酸言攻擊。

她氣呼：「我也很想罵你們；自稱是歌迷的人說對我很失望，再也不想聽我的歌，好，你們走，你們讓我更失望。」並重申刪文的舉動是因為生公司的氣，沒想到歪樓成那樣，「我知道我應該什麼都不要說，要忍耐，但忍不住，對不起，對不起公司，對不起你們，對不起自己」，也謝絕媒體詢問經紀人，表示她稍後就刪文。

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