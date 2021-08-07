吳亦凡事件 | 七大古怪傳聞　咬舌探肛粉絲劫獄千奇百趣

男星吳亦凡涉嫌強姦被內地公安刑事拘留，案件正在調查之中，但風波已牽涉到包括范冰冰、潘瑋柏、林俊傑等多位藝人，而吳亦凡被捕後的古怪傳聞，更是一浪接一浪，先是傳出粉絲企圖劫獄，吳亦凡被獄警爭相探肛，甚至指他咬舌自盡，近日再傳出吳亦凡百萬跑車封塵，吳亦凡事件在網上發酵，確是難分真假。

吳亦凡除了是藝人，亦是賽車手。（微博圖片）

數百萬跑車封塵

吳亦凡被刑事拘留後，有網民聲稱熱愛賽車的吳亦凡，他泊在停車場的數百萬名車，竟然已經鋪滿灰塵，連四條車胎都開始洩氣。不過以吳亦凡入獄時間計算，車胎應該仍舊飽滿，所以這個傳聞充滿破綻。

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娶都美竹解決事件

網上傳出吳亦凡母親為救兒子，主動聯絡都美竹，希望可以庭外和解，甚至准許都美竹入門當媳婦。不過以吳亦凡強姦案牽連甚廣，又涉及多名受害人，就算都美竹放棄追究，警方也會依法處理，吳亦凡難以私下解決。

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傳獄中咬舌自盡

吳亦凡被刑拘後，網上流傳題為「吳亦凡在獄中畏罪自殺身亡」的帖子，內文指吳亦凡在獄中畏罪咬舌自盡。但消息傳出後，網民指吳亦凡不會放過任何活著機會，成件事得啖笑。

網傳吳亦凡咬舌自盡，當然是得啖笑。（微博圖片）

獄警爭相為吳亦凡探肛

網上傳出吳亦凡被刑拘後，獄警爭相為他探肛，而且由於他的身份特殊，所以把他拘留在單人房，避免被其他犯人騷擾。

獄警爭相為吳亦凡探肛，又是古怪傳聞。（微博圖片）

傳出粉絲企圖劫獄

網上流傳過百吳亦凡粉絲，包圍北京市朝陽區派出所，然後舉著「凡」字的支持牌，並唱著吳亦凡的歌曲，網民指吳亦凡粉絲有5000萬，比500萬公安，絕對是十打一的概念。

網上流傳過百吳亦凡粉絲，包圍北京市朝陽區派出所。（微博圖片）

致素人女生懷孕染性病

網民指有一名男星，跟素人粉絲發生關係，之後該名粉絲不但懷孕，並染上性病，男星母親支付女生一筆掩口費，但當女生收錢後，男星卻反過來告女生勒索。

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吳亦凡被捕大哭求饒

網上傳出吳亦凡被捕時，大哭求饒，臉上的玻尿酸擠成一團，反覆表示「我真的不知道，我就是第一次」。

網民發帖指吳亦凡被捕時，大哭求饒。（微博圖片）

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