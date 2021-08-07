姜濤IG Story 勁傷感 Stanley 發短訊慰問 : keep 住了解佢情緒

MIRROR三位成員Stanley （邱士縉 ）、 Jeremy （李駿傑 ）、Frankie （陳瑞輝）今早出席活動，商場三層企滿了粉絲。（葉志明攝）

MIRROR三位成員Stanley （邱士縉 ）、 Jeremy （李駿傑 ）、Frankie （陳瑞輝）今早與黃德斌、Hailey 、 沈殷怡、強尼等人出席活動，商場三層企滿了粉絲。Stanely 接受訪問時，透露由於疫情關係，所以不少工作都累積起來，近來工作量有回升迹象。他又表示之後會入組拍攝劇集《iSwin》，所以開始要練水同操肌。「不過好矛盾，因為練水啲關節要好鬆，但做gym又會硬晒。」提到早前女友Alina（李炘頤）在IG發文指有人推Job ，Stanley 表示誤會一場。「佢係為朋友抱不平，我都有同佢講唔好咁衝動 ，不過佢性格直腸直肚，我有同公司解釋。」

Jeremy 透露要拍到綜藝節目《巧有feel 》特備節目，雖然需要下水，但Jeremy 就話唔打算露肉，因為冇信心。（葉志明攝）

提到隊友姜濤日前連發多個限時動態，感覺十分悲傷，Jermery 表示因擔心對方而有馬上傳短訊，而Stanley 則謂：「佢狀況係Ok ，首歌當係佢對朋友一個好好嘅再見，從新再出發。」問到姜濤情緒是否向來比較波動，Stanley 說：「 我又覺得還好 ，佢慣性未必會講好多嘢 ，我哋keep 住有了解佢情緒 ，佢打場波冇事架啦 。」Frankie 補充說：「佢選擇用呢個方式告別有佢原因 ，對佢係最舒服 ，所以我哋相信佢係Ok，大家放心。」

Stanely 本月20號牛一，Team Stanley 在場唱生日歌為他祝賀。（葉志明攝）