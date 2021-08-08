東京奧運｜特首林鄭月娥不排除買亞運轉播：如果巿民支持咩都考慮

一連多日的東京奧運終於在今日圓滿結束，而今早（8/8），「牛下女車神」李慧詩亦以一面爭先賽銅牌為香港代表運動員劃上今屆的圓滿句號。而特首林鄭月娥繼今午探訪體院之後，傍晚時份又到TVB搞受訪問，被問到對於今屆驕人成績的感想，特首說：「不但止感動，而且非常激動。」

除了特首之外，林大輝中學校監、體育學院董局主席林大輝先生以及協暨奧委會副會長霍啟剛亦是TVB的座上客。（節目截圖）

訪問中，特首寄語希望今次可以透過今屆運奧運精英的精神去勉勵香港巿民：「透過佢哋堅毅不屈精神，能夠感染香港青年人，要信自己唔好放棄！」期間亦有提及過去幾年政府在運動界的努力，包括幾年前設立一個運動相關的基金，共籌得130億，當中今年亦曾向體院撥款7億。同時，特首亦望令運動不單止「精英化」，而且普及化，以達致全民運動。

特首表示今早看李慧詩比賽時非常緊張，而已對李慧詩得有信心。（截圖）

提到「普及化」，除了特首有特意談到的啟德體育園區之外，主持鍾志光（鍾仔）提到的「運動廣播」亦非常有效，鍾仔亦大讚特首有先見之名，直接買下轉播權並提供免費轉播，非常有效。被問到來年亞運以及冬季奧運會，政府會否有意再下一城令全港巿民受惠？特首謂：「如果得到巿民支持，咩嘢都考慮，因為我哋政府係以人為本。其實喺兩年半前，我哋就已經決定要破格，因為今屆奧運我哋係『天時地利』，因為時區一樣。同埋今我係有信心，經過咁長時間嘅投入同培訓，所以一定要香港巿民去支持。」

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