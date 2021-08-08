東奧閉幕禮｜吳業坤周奕瑋被李浩林串：唔好再問人鍾唔鍾意你啲歌

《東京奧運》今晚（8日）7時進行閉幕禮。閉幕禮完畢後，李浩林等在港主持訪問方力申、吳業坤（坤哥）及周奕瑋（Jarvis）等一眾抵日採訪的奧運主持，唯獨陳約臨無份。期間周奕瑋和坤哥分享睇奧運有多感動，周奕瑋表示：「之後都想搵多啲機會，去同唔同嘅運動員傾偈，都係一個支持嘅角度。」坤哥更透露已決定學划艇，「會學埋划艇啦，學多啲運動。」兩人的說話似乎意有所指，似乎希望為早前截停港隊划艇選手洪詠甄，詢問對方「坤哥想問你鍾意小方啲歌多啲定佢啲歌多啲？」，而慘遭網民炮轟的爭議低調澄清。

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之後周奕瑋笑問：「會唔會學埋霹靂舞？」坤哥直言：「我已經好霹靂㗎啦！」此時李浩林突然爆出一句：「見到你哋兩個都好辛苦啦，你哋兩個做訪問嗰陣時要捧住對方，唔好再問人聽唔聽你哋啲歌啦吓！」

周奕瑋提和坤哥聽後表情瞬間僵硬，而坤哥隨即尷尬傻笑，並指住周奕瑋話：「唔係我問......Jarvis問㗎！唔係我問！」而方力申以及李浩林等其他主持有見二人態度尷尬，隨即忍不住爆笑出來。

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