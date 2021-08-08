先生貴性｜重溫羅嘉良神級男扮女裝　超強演技竟失視帝寶座

由於要播放奧運節目的關係，無綫翡翠台的深宵劇場時段暫停播放，而經過今晚（8/8）的奧運閉幕之後，TVB深宵劇場將於明晚（9/8）正式回歸，並由1999年劇集《先生貴性》接棒。

《先生貴性》由羅嘉良及陳慧珊領銜主演，對上一次在翡翠台重播已經是2003年，相隔18年。（網上圖片）

在1990年代尾段，羅嘉良是TVB的收視福將，而他亦成功包辦1997以及1998年的視帝寶座（當年的名銜分別是「最佳劇中男角演繹獎」以及「本年度我最喜愛的男主角」）。《先生貴性》更打破羅嘉良一貫男人味十足的形象，在劇中被由陳慧珊飾演的方思晴「鬼上身」，化身成男扮女裝的「Diana」，令觀眾留下深刻印象，亦算是羅嘉良的考牌之作。可惜，羅嘉良最後並未能憑「Diana」再度蟬聯視帝寶座，於1999年《萬千星輝頒獎典禮》上親手將獎項頒發予《刑事偵緝檔案IV》的男主角古天樂。

羅嘉良在劇中的原設是圍村村長，非常有男子氣概。但當每一次他被陳慧珊附身後，即時變成女人味十足的Diana，無論眼神、表情以及行為聲線都有明顯反差，可謂演技展現的作品。（截圖）

即重溫羅嘉良如何由「男變女」的過程：

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其實除了羅嘉良的神級男扮女裝演技值得一再回味之外，最經典的定非劇集主題曲《對你我永不放棄》莫屬！雖然羅嘉良一出道就以演戲為主，但在加入TVB之前，羅嘉良是參與「新秀歌唱大賽」而受圈中人盧國沾賞識，歌藝不俗。在TVB參演劇集的同時，亦曾推出過多張個人大碟。直到「升呢」一線之後，羅嘉良更開始為劇集主題曲獻聲，例如《天地豪情》的《仍然在痛》、《說天說地說空虛》，及後又有《創世紀》主題曲《准我留下》、《流金歲月》的《歲月的童話》等多首經典劇集金曲。而羅嘉良獨有的低沉聲線更是難以被其他歌手取代。而由於《對你我永不放棄》是羅嘉良與陳慧珊男女合唱的歌曲，適逢當時「唱K」普及，此曲更成為不少樂迷在「K房」爭先點唱的歌曲，非常劃時代。

此MV在2008年才被網民轉戴到YouTube頻道，至今已有超過38萬點擊次數。（截圖）

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