鍾培生親解「MIRROR完全唔鬧得」：追星嗰班有幾瘋狂大家都知

香港男團MIRROR到底有幾高人氣，相信大部分香港巿民都有目共睹，無論觀眾是否認同他們個別的才藝，他們暫時是全港人氣最高的男子團體，這就是不爭的事實。而由於MIRROR人氣高企，他們在網上的遍及度非常高，各大傳媒、社交媒體、討論區都很容易會發現他們的踪影，生活隨處可見，而正因如此，MIRROR的受歡迎程度非常之高，早前更衍生出一個名為「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的社交平台，累積至今已經超過30萬名Followers。

MIRROR是現時公認人氣最高的香港男子組合。（資料圖片）

套一句老土的說話 — 「人怕出名、豬怕肥」，MIRROR高人氣自然引來各界評論，當中有讚亦有彈，然而，在批評MIRROR的同時，卻會導致批評者受到「鏡粉」的反擊，逐漸形成了一種「MIRROR唔鬧得」的現象。最近鍾堷生亦在個人YouTube頻道上認同「MIRROR完全唔鬧得」，並解釋原因：「其實MIRROR點解會咁紅呢，其實係對年青人嘅一個希望，即係先有後生仔對MIRROR有個希望，幫年青人有一個出路，所以（MIRROR）係勁激勵人心嘅一隊組合，令人覺得香港有未來，有機會。咁你去攻擊佢嘅信念，你死梗啦！即係有個人信耶穌，你攻擊聖經，你瀨硬嘢啦！所以MIRROR係唔鬧得！」

至於另一班較年長的姐姐「鏡粉」，鍾培生亦試圖企在她們的角度去解釋，他認為「姐姐們」看著MIRROR成長，甚至視MIRROR十二子為己出看待：「佢哋去追星幾瘋狂我諗大家都知，而嗰班師奶係覺得《全民造星》睇住你大，係人都有錯啦，點解你唔可以包容吓啫？節目嘅時候看過佢哋有咩做得唔好，而家進步咗，點解你唔畀機會佢，點解要鬧我個仔？我個仔有咩唔好我唔知咩？你有冇睇過人哋努力呀？」

補充一點，鍾培生在片段中表明自己非常欣常MIRROR：「其實以我做流量嚟講呢，我覺得MIRROR、ERROR都係做得好好。」更形容MIRROR比當年的TWINS更加受歡迎。（影片截圖）

除了誇獎MIRROR人氣高「勁過當年TWINS」之外，鍾培生亦盛讚MIRROR很有才藝，是紅得有原因，否認MIRROR的人氣是用金錢堆砌而成的理論。不過，鍾培生亦列出四項MIRROR的隱憂。

首先，是MIRROR十二子受歡迎程度導致成員收入分成問題：「例如，我明明係最紅嗰個，每個Show都係搵我，咁點解我要分畀下面呢？當然，感情好嘅就冇問題，但始終12個人，一定有啲人個感情好啲，有啲冇咁好」；其次，是疫情過後的發展方向，鍾培生認為MIRROR在「開關」之後有很大機會會在香港以外的地區發展，而站在公司立場，當凡事以「利益」行先的假設之下，要視MIRROR日後的工作會否左右到鏡粉對MIRROR的睇法。

鍾培生列出MIRROR四大隱憂。（影片截圖）

第三，鍾培生認為現時MIRROR的經理人黃慧君（花姐）處理得非常好，然而，當MIRROR繼續迅速發展，經理人的機制或做法能否追上MIRROR整個的團隊的發展進度仍然充滿未知數，始終MIRROR是香港首個大型男子團體，能參考的只有外國例子；最後，鍾培生亦提到藝人的「人氣」的高低最主要仍然是取決於該藝人的作品：「當成隊MIRROR大家都將重點放喺姜濤度，而今日，又因為有《大叔的愛》，大家又會講返Anson Lo多啲，因為佢有作品，所以始終都係以作品去話事。」最後，鍾培生亦有提到放低偶像包袱的ERROR亦非常值得尊重，同時亦深信MIRROR及ERROR背後的團隊絕對有能力去刻服他所提及到的「四大隱憂」。

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