Anson Lo新歌MV一個月破500萬點擊率　僅少過MIRROR隊友呢兩首歌

組合MIRROR人氣高企，而有教主之稱的Anson Lo（盧瀚霆）於上月生日（7/7）推出個人第六首單曲《不可愛教主》，MV同日首播，一班「神徒」（Anson Lo的粉絲名）為他籌備了一系列的慶生加新歌應援，誇張程度可以用鋪天蓋地來形容。近日，《不可愛教主》MV推出一個月，YouTube點擊率超過500萬，成績斐然。截至周一（9日）下午4時，MV已有約525萬點擊率。



《不可愛教主》創出佳績。（IG@ansonlht）

以下數據均是截至周一（9日）下午4時。《不可愛教主》暫時已成為MIRROR歌曲MV點擊率的第三位，第一和第二位分別是姜濤的《蒙著嘴說愛你》（約768萬）和Edan（呂爵安）的《E先生連環不幸事件》（約692萬）而姜濤在4個月前推出的《Master Class》緊隨其後，約有504萬觀看次數。不過，姜濤新歌《Dear My Friend,》MV推出3天就破150萬點擊率，人氣亦相當之高，不少粉絲都被他對好友的真摰感情感動到。

《不可愛教主》MV推出一個月點擊率就破500萬。（YouTube影片截圖）

偶像的歌曲有佳績，Anson Lo的官方後援會更籌備了一個《不可愛教主 YouTube 5M福利》，只要粉絲參加，就可參與大抽獎，大獎更有大型Banner和應援套裝，果然是全力支持他們的偶像！

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