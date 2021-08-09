東京奧運︱霍啟剛勁撐港隊IG發千字文　望政府未來要力撐運動員

2020東京奧運正式圓滿結束，名人霍啟剛當然對於4年一度全世界都會追看的盛事，突然今天（9日）打開電視沒有奧運比賽觀看，感到空虛，他在IG發布了一張看奧運的照片和一段千字文，他寫道：「今次港隊成績唔係『好彩』、唔係『偶然』，係真係運動員同背後團隊花咗好長時間嘅努力而得嚟，大家都見到李慧詩、何詩蓓佢哋比賽同其他選手只係差0.幾秒，運動員實力固然係致勝關鍵，但科研嘅幫助都日益重要。」

「近年體育學院喺運動科研方面做得好好，不同設施都進行咗翻新，加入咗好多科研設備去幫助運動員，又與不同院校合作以科研提升港隊實力，但因為資源有限，依家體院嘅服務只係畀到精英運動員使用，政府需要更加認真研究如何大力支持科研投入。」

霍啟剛望未來政府會大力支持運動員。（IG：fok_kenneth）

因此霍啟剛在這個帖子透露有不少商界朋友有找過他，望能以不同方式去支持體育界發展，「今次東京奧運係我21年來第一次無現場參加奧運，但今年留喺香港氣氛都非常好 而太太就轉換角色去咗東京，代表中國香港擔任國際游聯技術委員會委員，負責監督裁判同商討跳水項目未來發展嘅方向。培育體育人才不但係培育運動員，未來政府都要投放資源培育人才參與國際體育組織、亞洲體育組織嘅工作，擔任職務，亦要培育更多裁判，多渠道爭取體育發展話語權，呢個係對整體體育發展係非常重要，以依家單靠職務人員同裁判自己出錢出力去做，目前好難得到健康發展。」

點撃睇霍啟剛的豪宅以及與太太甜蜜照片：