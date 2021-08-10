內地反黑劇要用虛構城市　孫紅雷《掃黑風暴》角色如歡喜哥

內地劇《掃黑風暴》近日播出，演員陣容已經讓人相當期待，包括有孫紅雷、張藝興、劉奕君及江疏影等人，藉一宗兇殺案，帶出綠藤市的黑暗腐敗，警黑勾結，而據導演五百透露，劇情是以全國真實個案改編，雖然男一孫紅雷不斷被陷害，仍然能將惡勢力繩之於法，永遠維持邪不能勝正的主旋律。

孫紅雷的氣場十分強勁。（微博圖片）

孫紅雷、張藝興和江疏影繼《好先生》後再度合作，故事背景是虛構城市綠藤市，在導演五百的其他作品《心理罪》和《十日遊戲》也曾經出現，他有意將綠藤市打造成《蝙蝠俠》的葛咸市，代表著罪惡溫床，惡勢力無法無天，殺人、強姦案無日無之，而《掃黑風暴》中再次出現綠藤市，由一宗兇殺案開始，帶出背後的連串黑勢力問題。

江疏影在劇中飾演女記者。（微博圖片）

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劇中孫紅雷飾演一線刑警李成陽，外人眼中他是一名黑警，其實卻是警方臥底，仿如港劇的歡喜哥，之後受到市內的黑社會陷害，甚至連公安局長也阻止他調查案件，之後李成陽被誣陷入獄，幸得中央派員拯救，李成陽恢復自由後，聯同張藝興飾演的刑警林浩、專案組組長何勇(劉奕君飾)，在中央支持下打擊惡勢力，還綠藤市一個清淨潔白的政治生態。雖然劇情以查案為主線，但也有江疏影飾演的女記者，跟孫紅雷仿如鬥氣冤家的情節，在緊張刺激外，多了一份娛樂性。

同場加映女藝人做平板支撐：