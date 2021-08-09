谷德昭自曝中五割包皮後返學苦況　歐鎧淳天真問：行得郁得嘅咩？

由Eric Kwok（郭偉亮）、劉浩龍和谷德昭主持的YouTube節目《圓桌德州撲克》最新一集邀請了奧運游泳選手歐鎧淳做嘉賓，三男一女毫不避忌下一起討割包皮的問題，當中Eric Kwok笑言自己受洗後即割包皮都未夠離奇，谷德昭自揭中五割包皮慘況才令人費解！

中五，即係大概16、17歳左右。（截圖）

谷德昭笑言自己中五時出國留學之前才決定進行割包皮特術，當中的慘況，事隔大約40年，他仍猶有餘悸：「有生理反應先至去Circumcise （包皮環切術）係幾咁大鑊嘅一件事！」之後谷德昭就解釋，割完包皮之後，傷口會被紗布包紮住持續兩個星期，期間如常生活不會住院，包括需要上學，在旁的歐鎧淳竟天真地問：「仲返到學嘅咩？行得郁得嘅咩？」Eric Kwok即補充說：「其實係屙尿嗰吓好痛囉！」谷德昭繼續說：「屙尿其實唔夠生理反應痛，嗰段時間仲要係成日有生理反應，成日朝早起身又有，無端端又有，返學放學、搭巴士又會有，好慘呀何？」

點擊睇睇歐鎧淳靚相：

+ 46

但其實谷德昭到中五才決定割包皮，是與往加拿大留學有關：「嗰時去加拿大讀書呢，驗身係要Check呢樣嘢，（Eric：一定要？）如果唔係咪唔批囉！（Eric：即係全個加拿大都Circumcise？）我唔知喎！我覺得呢單嘢愈講愈老點喎！係囉，點解會發生啲咁嘅事呢？抑或係有人老點我係一定要做咗呢件事先好去申請呢？」記者之後略略在網絡上翻查資料，暫時無發現有任何一個國家是「必需」割包皮才能入境。不過根據加拿大2011人口資料顯示，加拿大的人口有38.7%為天主教徒，「割禮」亦是天主教徒的普遍儀式，未知當年谷德昭「因留學加拿大而割包皮」與此有否關係，又或者正如谷德昭所言：「我覺得呢單嘢愈講愈老點喎！」

谷德昭笑言要「緝兇」，要翻查當年他割包皮的真正原因。（截圖）

同場加映：鄧麗欣聞方力申即發嬲掟鐘 公開談舊愛：以前佢唔係好敢教我嘢

即睇Stephy發嬲掟鐘：