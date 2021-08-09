《東張》報道模特兒Coco藉開店騙財　苦主：全心套走我25萬資金？

無綫資訊節目《東張西望》今晚（9日）報道，有投訴人陳小姐指，今年初與娛樂圈一位叫Coco的模特兒合資在西灣河太安樓開台式飲品店。陳小姐在節目中指，Coco與其胞弟在1月8日以「趕時間開舖」為由，催促陳小姐簽約入股。最終陳小姐投資25萬，與Coco胞弟簽約，飲品店在1月10日試業。

不過飲品店在試業半年後仍未正或開張，陳小姐察覺有問題，曾向Coco查詢，對方以「未取得台灣logo」及「船期延遲未取得材料」為由解釋，直至6月以後，陳小姐才從Coco得知：「5月初先知台灣唔合作。」陳小姐向台灣方面查詢，獲台灣回覆4月13日已向Coco發出法律通知書，已在1月15日與中止合作。」

《東張》指涉事模特兒叫Coco。（影片截圖）

《東張》在節目中以打格處理Coco的IG圖片，與曾參加《全民造星III》的袁晴晴IG內的相片極相似。《東張》展出的一直有用台灣品牌的logo，陳小姐又指控該飲品店用其他材料：「某一啲係正牌貨，某一啲係用其代嘢代替。例如抹茶粉要同台灣再同日本買，佢咊直情換咗中國製抹茶粉，去代替所謂日本抹茶粉。」

陳小姐質疑被全心騙財說：「1月8日搵我簽新嘅店，一間會終止代理合約嘅店，係咪全心一個計劃去套走我嘅25萬資金？試業到依家，都冇收到一份正式財務報表或者開支支出，咁我哋先計到分賬。」結果Coco胞弟在一星期後以手寫紙張，表示飲品店一直蝕錢，其後再發出一份「終止合夥協議書」，陳小姐投訴：「簽咗唔可以以任何方式要求補償、請求及主張，如果唔簽，租金會由入股資金中一直扣除。」《香港01》記者晚上曾向袁晴晴求證，但暫時未獲回覆。

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