香港小姐2021｜真人騷正式上演殘酷淘汰賽　揭露訓練營艱苦生活

無綫舉行的《2021香港小姐競選》今屆破天荒以真人騷進行，28位入圍佳麗獲安排入座住酒店，並在8位師姐領隊，包括：慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成紅、綠、橙及粉紅4組，參與為期11天的「Stay Battle」，接受各項挑戰及訓練，爭奪20個可stay名額晉身準決賽。一連8集《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》真人騷，昨晚播出了第一集。

何依婷已經係師姐喇。

節目甫開始即由師姐、師妹輪流剖白對「港姐」看法，何依婷幽默地指不少人覺得香港小姐「淨係識講多謝」。眾佳麗分組前，需經歷限時20分鐘的變裝環節，並以自選服裝踏上舞台自我介紹；裝扮方面，以有「翻版馮盈盈」之稱的余詠童最反傳統，選擇以白色球鞋配搭便裝出場的她，獲師姐兼司儀陳凱琳大讚：「我都要畀個Like你」。佳麗們的自我介紹有傳統有另類，有精通五國語言的施苿莉、Lady GaGa大學師妹姜嘉琳、讀過三間大學的王嫿嫿、去過紐約行Fashion Week的葉靖儀、攝影師話似阿嬌的邵初，以及黃宗澤迷妹伍韻婷。

其中幾位侯選佳麗與師姐。

被指樣貌韓味濃以及酷似張寶兒的葉靖儀，令師姐們一度爭崩頭，向海嵐與朱晨麗為了爭贏心水師妹，不惜搞笑謂：「我哋兩個冠軍人馬，一定會將經驗話你知點樣成為香港小姐冠軍。」此話一出，即觸動2010年香港小姐亞軍得主張秀文，她隨即幽默地扮慘大叫；「唉！我畀人Bully呀！」娛樂性十足。明晚晉級賽將迎來第一個高潮位，除了跌入危險區佳麗施展渾身解數求存，晉級賽評審團亦會殺入STAY-cation進行首輪篩選，首名冇得留低佳麗即將揭曉。

《2021香港小姐競選》第三輪淘汰後20位入圍佳麗。（資料圖片）

最終20位入圍佳麗分別有：陳聖瑜、陳懿德、張嘉倩、戴佳敏、葉靖儀、關楓馨、劉珍寶、梁凱晴、梁菁琳、梁允瑜、宋宛穎、莫韻諰、伍韻婷、施茉莉、邵初、王嫿嫿、王嘉慧、楊培琳、余曉蕙和余詠童。

第1-10位佳麗泳裝：

+ 15

第11-20位佳麗泳裝：