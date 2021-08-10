血色天劫｜女主角為拍戲犧牲而剃光頭　長髮氣質造型被劇迷瘋傳

Netflix原創電影《血色天劫》（Red Blood Sky）於上月尾上架後，隨即登上全球排行榜的冠軍位置。雖然評價好壞參半，而且分別在IMDb及爛番茄的評分只有6.1和57%，但收視仍然高企。除了留意戲中演技大爆發的12歲小演員之外，原來飾演恐怖吸血鬼的女主角Peri Baumeister現實中是個氣質美女。

《血色天劫》於上月尾上架後，隨即登上全球排行榜的冠軍位置。（Netflix）

先簡單回顧劇情，故事主要講述罹患怪病的Nadja（Peri Baumeister飾）帶著10歲兒子Elias（Carl Anton Koch飾）坐凌晨機從德國飛往紐約進行治療，可惜遇上恐怖分子劫機。為了拯救兒子，Nadja被迫釋放邪惡恐怖的一面，展開一場殭屍大戰恐怖分子的刺激戲碼。

女主角Nadja由德國演員Peri Baumeister飾演。（劇照）

現年35歲的德國演員Peri Baumeister在戲中以光頭示人，還未變成吸血鬼前需要戴假髮掩飾。由於需要吸食人血來維持生命，她面容極為憔悴。在演出期間，Peri需要長期靠特技化妝來變成滿口尖牙及雙手利爪的怪物。Peri亦為了拍攝這套電影而犧牲美貌剃光頭。翻看她的長髮舊照，樣子雖然不算精緻，但五官深邃，笑起來樣子甜美，就算光頭都非常有氣質。

有劇迷在Peri的Instagram看到昔日長髮的舊照，並在網絡上瘋傳。有劇迷大讚Peri無論長頭髮或Skinhead都很有氣質，而光頭的造型絕對能夠跟Tilda Swinton在《奇異博士》中飾演的古一大師有得揮。另外，Peri的父親Edwin Noel-Baumeister同樣都是演員，兩人在德國的名氣甚高，參與過不少電影及劇集的演出之餘，亦獲提名有份角逐德國視后。除了《血色天劫》，她在BBC劇集《Last Kingdom》中飾演Lady Gisela一角獲得不少劇迷讚賞。

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