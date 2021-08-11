AH佛真．惜玩︱許廷鏗兩層高凌空一跳勁驚險：唔跳就會怯一世

由許廷鏗（Alfred）主持的ViuTV綜藝節目《AH佛真．惜玩》昨晚（10日）講到他與66歲的賈思樂接受一系列的挑戰，雖然他們年齡相差一倍，仍無損玩遊戲時的配合度，不過Alfred執行秘密任務失敗需要接受懲罰。他被安排爬上兩層高的鐵柱，然後凌空向前一跳抓着前面的扶手。Alfred顯得非常緊張，在場人士亦露出擔心的表情，他大叫一聲「青春無悔，我係許廷鏗」便向前跳躍，最後成功完成挑戰，現場立即拍手歡呼並為Alfred送上擁抱。



Alfred與66歲的賈思樂接受一系列的挑戰，雖然他們年齡相差一倍，仍無損玩遊戲時的配合度。（IG/ @hui_alfred）

經歷驚險一跳後，Alfred昨晚（10日）即時在IG發寫下當時感受，他說既然決定突破自己，就要做一些從沒預計過的事，最終發現一切恐懼只是源於自己：「這一跳，在毫無心理準備下，我同自己講『冇㗎，你可以唔跳，其實冇人逼到你』。同一時間心裡面有另外一句，『冇㗎，你可以唔跳，咁你就會怯一世』。既然決定了突破自己，就做一啲自己冇估過嘅嘢啦。跳完發現，原來我嘅驚，係源自於自己。比起error遊自肥，我知道呢個算小兒科，但呢一跳開啟咗一啲嘢，更多謝賈思樂陪我經歷呢種放手一搏嘅青春。33/66歲？重要嘛？」網民都被Alfred的一跳感動：「多謝你嘅無畏無懼，一齊衝呀小火龍」、「見到你由畏高，都一步一步咁踏出去，最後You Did It，嗰下真係感動咗」。.

點撃逐格睇Alfred凌空一跳：

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