專訪︱《造星II》Eagle陳天翺不追求人氣　做獨立歌手用儲蓄做歌

ViuTV選秀節目《全民造星》成功造就人氣天團MIRROR和ERROR，不過第二季和第三季的關注度卻遠遠不及第一季，就算勇奪三甲位置，外間都不禁疑問「到底佢哋有咩做？」人氣在娛樂圈中固然重要，不過《全民造星II》出身的陳天翺（Eagle）卻偏偏不追求，今年以獨立歌手身份出道的他堅持做非主流音樂，先後推出兩首廣東樂壇少有的EDM作品，因為Eagle認為做音樂就應該有前瞻性，就算結果未如理想，起碼亦曾經嘗試：「如果大家仲停留喺度自High係唔會進步，寧願做一啲冇人試過嘅嘢。試咗先，出到嚟有咩Feedback就再調教。」

撰文：陳芷穎

攝影：陳順禎



《全民造星II》出身的陳天翺（Eagle）今年以獨立歌手身份出道，他堅持做非主流音樂，先後推出兩首廣東樂壇少有的EDM作品。（陳順禎攝）

從幕後走到幕前 慶幸遇上不同伯樂

一直專心做幕後的Eagle先後替吳若希，許廷鏗等歌手作曲，從幕後走到幕前，Eagle最想的是近一步接觸觀眾，但原來由細到大，他都沒有想過要在香港出道：「之前作歌、彈琴多，想近一步接觸觀眾，唱歌最容易接觸更多人。由細到大都未必想喺香港出道，因為喺香港做Artist好難，包括觀眾口味、難搵食，做呢行好多唔穩定因素。」

做音樂已經不容易，以獨立歌手做音樂相信一定更難，Eagle慶幸自己是幸運一員，在不同時期遇上不同伯樂：「細個冇話學好多唔同樂器、編曲等等，但好多機緣巧合，去到後期認識好多幕後人，包括做《越難越愛》嘅徐洛鏘教我做Production，之後又認識到鍾舒祺、鍾舒漫，許廷鏗就開始接觸幕前，再接觸到《造星》音樂監製CMgroovy，佢就叫我做《前傳》嘅Remix，嗰時又畢完業就玩埋喇。每時期都認識到唔同人，而佢哋又賞識，比起好多人已經幸運好多，條路舒服好多。」

一直專心做幕後的Eagle先後替吳若希，許廷鏗等歌手作曲，從幕後走到幕前，Eagle最想的是近一步接觸觀眾。（陳順禎攝）

做獨立歌手事事親力親為 暫用儲蓄做音樂

由創作到宣傳，所有的事務、開支均需要「一腳踢」獨力承擔，Eagle雖然直指「做音樂搵唔到食」，不過暫時經濟上沒有太大壓力，家人亦支持他做獨立歌手：「壓力又未係好大，第一我開支唔大，除咗食就係做音樂，搵到食就夠。之前做幕後有盡量儲下錢，講到好長遠就一定有壓力，喺香港做藝術行業好難知道將來點發展，但即管做咗先。屋企人都支持，最緊要養到自己，唔好要佢哋養埋你，就可以做自己鍾意嘅嘢。」

做了獨立歌手半年，Eagle坦言「有辣有唔辣」，自由度大亦代表需事事親力親為：「好處就自由度大啲、決策成份多啲，我當好似創業咁，將自己變做一個Brand去做歌。唔開心就係咩都要自己做，但就學多啲。未算好辛苦，未到戶口得返幾廿蚊，辛苦係，唔係幾個月就見到成績，唔似返一個月就有一個月糧，唔知將來係點就會徬徨啲。」他續指現時是用自己的儲蓄做歌：「自己做歌個Cost控制得容易啲，可以低啲。都好想同其他人合作，但搵個整歌可能幾千蚊、一萬蚊，或者搵監製幾萬蚊，唔係現階段會諗。」

做音樂已經不容易，以獨立歌手做音樂相信一定更難，Eagle慶幸自己是幸運一員，在不同時期遇上不同伯樂。（陳順禎攝）

《全民造星II》迴響遠低第一季 Eagle不認同「生不逢時」

當初因為參加《全民造星II》而為人熟悉，Eagle與張天賦（MC）、梁瑞峰（June）及陳樂（Justin）組成的「B4」更憑音樂才華成功吸粉，他說得到大眾喜愛絕對是意外收穫：「畢完業冇嘢做就去玩，除咗幕後仲想玩多啲唔同嘅嘢，《造星》都幾得意就試咗先。一直都冇諗過男團，大家鍾意B4都係意外收穫，佢哋叫B4做『跳舞死硬組』，多咗人鍾意已經係錦上添花。」「B4」當時人氣高企，Eagle說ViuTV亦曾輕輕討論過簽約問題，不過當時已有MIRROR、ERROR，資源上或許未能作出分配：「簽約就有講過一、兩句，但本身ViuTV忙緊MIRROR、ERROR，已經冇咁多時間同資源。有講過下，但未必會咁做，想做獨立歌手係想音樂路自由度大啲，前提要睇方向、目標係咪一致。」

《全民造星II》的迴響遠以及關注度低於第一季，但參賽者付出的努力卻一定不比《造星I》少，外間或許會替他們感到不值，甚至認為他們有一點生不逢時，不過Eagle卻不認同，對他來說，實力比人氣來得更重要：「紅唔紅、人氣好隨緣，唔應該追求。如果你有才能同資質，你要俾人見到就見到，如果俾人見唔到，唔應該責怪任何人，可能當時你未夠料，咁不如慢慢儲，去到一個位大家認受你，嗰時先俾人見到。參加第二季都係想識多啲人，冇諗過賺人氣。參加時都冇諗過出道，玩完有人識，已經比想像中多，加上自己係想音樂、表演上有進步，所以係贏多咗。」

《全民造星II》的迴響遠以及關注度低於第一季，外間或許會替他們感到不值，甚至認為他們有一點生不逢時，不過Eagle卻不認同。（陳順禎攝）

從不追求人氣、獎項 望做具前瞻性音樂

人氣不追求，獎項亦自然不刻意強永，「佛系」歌手Eagle表示最重要是做到鍾意、自己滿意的音樂，從而感染樂迷令他們亦愛上自己的作品：「唔會理獎項，而家做嘅音樂唔同於主流市場，反而係睇長遠，會唔會做到一啲新嘅音樂。獎項冇咩所謂，去到大家認受嘅時候先攞，冇獎項都冇問題，隨緣，去到一個位會嚟就嚟，唔屬於自己就唔需要刻求。追求咁紅做咩啫，為咗滿足虛榮心？我覺得紅呢樣嘢好虛無同埋唔應該去追求，反而係學習Enjoy過程，做自己好鍾意嘅音樂令到人哋都鍾意，着重呢個過程多過要100萬個Views。」

Eagle對人氣、獎項無慾無求，不過他卻有非常遠大的目標，開大型演唱會是其中一樣，另一樣是希望做具前瞻性的音樂，帶動樂壇潮流：「想開個大演唱會，不論係紅館咩都好，但我寧願唔好急住嚟。唔想突然爆紅開個紅館演唱會，通常咁會唔見咗個人。又或者喺創作歌手路上會唔會有啲認受，大家可能視攞獎做目標，我希望係做一啲唔同風格嘅音樂，大眾係喜愛。有朋友曾經同YG嘅人傾過，10年前做嘅音樂當時嘅人唔會聽，係做畀10年之後嘅細路聽。做音樂要有前瞻性，帶動潮流，如果大家仲停留喺度自High係唔會進步，寧願做一啲冇人試過嘅嘢，例如廣東EDM，試咗先，出到嚟有咩Feedback就再調教。」

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