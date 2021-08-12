蔡嘉欣被翻舊帳疑拜金狠飛藝員舊愛　親揭當年分手真相劇情逆轉

蔡嘉欣由參選港姐到入行至今，不時會受到Hater的評論攻擊，日前，她於IG分享同帶愛犬散步的照片，就被網指摘她在馬路邊放狗不用狗帶：「搵隻狗條命較飛！」批評她罔顧狗狗安全容易令狗隻發生意外。近日，有網民就翻炒她以往的情史，指她當年因為拜金而狠飛當時的無綫藝員男友吳子冲。嘉欣昨日終忍不住要於IG story出post為自己平反，親揭當年分手真相，令人相當意外。

她表示：「已經入行2年，相信大家對蔡嘉欣了唔深，我自己都學習了解自己多啲，從來都係一個唔喜歡解釋嘅人，所以籍住今次畀大家了解我多啲。簡單來說，5年前我係被分手的，分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的，至於現任，係分手後一段時間因為緣分而結識的。謝謝大家的關心和理解，我會繼續努力做好自己的工作！」其實之前亦有網民話嘉欣是因為舊愛另結新歡更向她提出分手，二人的戀情才告終。

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蔡嘉欣舊愛吳子沖高大靚仔，現年29歲的他是模特兒出身，身高187CM的他，讀書時已兼職擔任時裝模特兒，亦曾參加雜誌舉辦的大專校花校草選舉，並獲得冠軍。他也是一名運動健將，熱愛打籃球，又擅長劍擊運動，在學界更有劍擊王子的稱號。Felix曾在英國留學，之後回港報讀香港公開大學，是社會科學系學士，絕對是有樣有身材又有學識。2017年，Felix加入無綫電視第29期藝員訓練班，翌年4月正式成為TVB旗下藝員。另外，他又與2019年落選港姐蔡嘉欣拍過拖，兩人曾一起於IG上開設網上時裝店，兩人其後分手。