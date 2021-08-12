Emily in Paris｜第二季煞青　Lily Collins預告三角關係有增無減

由Lily Collins主演的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），去年10月上架即大受歡迎，而第二季亦於今年5月開始拍攝工作。日前Lily Collins在Instagram上載了跟劇中飾演好友Mindy的Ashley Park相擁的合照，並宣布第二季已經順利完成拍攝。

Lily Collins在IG分享了今次的拍攝過程各演員都非常投入，同時亦上載了幾張跟劇中演員在法國以菲林相機拍攝的生活照，並感性寫道：「我仍然不敢相信第二季已經煞青，跟我的家人、劇中演員及團隊在法國的4個月中的67天都進行拍攝，是我最難忘的經歷，我會珍惜每分每秒。」

至於第二季的劇情去向，編劇Darren Star接受外媒訪問時透露，第二季都會以原班人馬上陣，而Emily、Camille和Gabriel的三角關係就會成為主線。Lily Collins早前接受英國版《VOGUE》訪問時曾表示，劇迷在收看第一季時都紛紛猜測究竟Camille是否都喜歡Emily，而這一點亦是讓大家感興趣的原因，故第二季的三角戀劇情只會有增無減。雖然Netflix暫時還未宣布上架日期，但推測有機會最快年尾或明年年初上架。