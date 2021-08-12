香港小姐2021︱何依婷為師妹拼盡全力　大熱陳聖瑜擔心到即場爆喊

無綫舉行的《2021香港小姐競選》今屆破天荒以真人騷進行，一連8集《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》真人騷，昨晚播出了第三集。上集剛剛有一位佳麗冇得Stay，今集大家又要馬上面臨第二輪Stay or not Stay挑戰！今次考驗，節目組特別安排眾佳麗朝早六點去到沙田城門河扒龍舟，而比賽最後抵達終點組別，該組最低分組員將會冇得Stay。是次挑戰以少了一人的紅組危機最大，有佳麗更因而擔心落淚。眼見師妹再次面臨危機，師姐曹敏莉（Mandy）大表心痛，對陽光敏感的她主動要求與師妹並肩作戰，並大派勵志Bite：「我哋少咗一個女仔，大家係咪有啲擔心？ 我見今日唔係好曬，我幫你哋一齊（比賽），我哋咪唔會少咁個咯！好唔好？」Mandy的自我犧牲精神令組員大為感動，姜嘉琳更即場落淚。而紅組另一師姐何依婷，也為師妹們拼盡全力：「我唔係好識做運動，但如果我唔落場，佢哋一定會冇士氣冇信心。其實第二下我已冇力，但如果我唔用盡人生所有氣力，我令佢哋輸咗我會後悔一世。」

紅組姜嘉琳因為擔心喊起上嚟。

綠組同樣有隱憂，被師姐向海嵐視為是次秘密武器的陳懿德（Rachel），當日因生理期不適及減肥以致體力不支，令全組大感擔心；但憑藉意志力，Rachel一坐上龍舟即恢復活力，更反過來安慰組員：「我哋Teamwork嚟架嘛，一個都不能少！」獲師姐向海嵐大讚：「佢好堅持，佢話我落得去就冇事架喇，你係感受到佢係好有毅力嘅女仔。」

何依婷

橙組及粉紅組則佔盡優勢，橙組的莫韻諰與王嘉慧均是運動健將，師姐張嘉兒亦因而有獨特的佈陣計劃：「我對兩個運動健將期望高，所以將佢哋放中間發力最多嘅位。」粉紅組的朱綽盈與劉珍寶則有相關扒龍舟經驗，手瓜起𦟌的珍寶經驗更長達六年！不過粉紅組師姐並未因而鬆懈，貼心的劉倩婷除在眾人練習期間用手機拍下情況，更在師妹出賽時在岸邊與向海嵐齊齊高聲為自己組別打氣，盡顯團結精神。

粉紅組有兩位組員有爬龍舟經驗，佔盡優勢。

最終粉紅組以首名姿態衝過終點，之後順序是綠組、紅組及橙組。由於紅組與橙組抵達終點時間接近，現場工作人員需多翻查看Playback才能確定最後一名；等候成績期間，上一回合已經歷告別組員之痛的紅組十分激動，Mandy哭著安慰師妹：「就算結果係點，我哋已經盡咗努力。我覺得有少少唔開心，我唔想我隊員經歷完一次擔心被FOUL，第二次又要擔心， 呢個係我依家嘅心情，但我想話畀大家聽，你哋真係做得好好！」最後紅組順利過關，但卻輪到橙組要告別組員，而危機最大的是第一輪獲得最低分數的盧淑儀。到底盧淑儀是否真的成為第二位離營佳麗，今晚第四集將會揭曉。

大熱陳聖瑜因擔心而落淚。

盧淑儀最有可能成為第二位離營佳麗，她自己亦對此表示擔心。

第1-10位佳麗泳裝：

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第11-20位佳麗泳裝：