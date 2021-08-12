「陰陽眼」張小倫獲三台邀講鬼故　方力申、潘紹聰、詹朗林爭崩頭

港隊劍擊代表「大師兄」張小倫在內地隔離準備比賽時，因為經常在Instagram開直播講鬼故而備受關注，適逢撞正農曆七月就更加應節。豈料張小倫不單只是運動界的搶手貨，更因為無心插柳講鬼故後即獲多個靈異節目垂青，當中包括有「鬼王」之稱的潘紹聰。



張小倫在Instagram直播分享自己多個撞鬼經歷。（資料圖片）

張小倫現時正於深圳隔離為全運會作準備，經常在Instagram開直播吹水，自認本來有更陰陽眼的他自揭有很多「靈異經歷」，例如在泰國酒店被鬼上身，繼而不自覺地在床上不斷說話；又曾憶述曾經在香港體育學院舊宿舍時，半夜經常被「朋友」撩腳板底等等。

張小倫曾在Instagram直播講鬼故講到繪形繪色，令超怕鬼的隊友吳諾弘要掩耳兼用力合眼。（IG截圖）

由於張小倫的「經歷」夠真實又有畫面，加上其表達方式又相當引人入勝，隨即成為多個靈異節目的搶手貨，潘紹聰、JJ（詹朗林）和方力申分別代表新城電台節目《恐怖在線》、ViuTV《總有一瓣喺左近》和TVB《鬼上你架車2》傳訊息邀請小倫上節目分享他過去的靈異經歷。而更加趣是，方力申除了對張小倫的「經歷」有興趣之外，同時亦看中超級怕鬼的吳諾弘，或者是與吳諾弘在IG直播聽張小倫講鬼故時合眼兼掩耳的反應有關。

雖然張小倫暫時要注專參加全運會賽事，但他亦有各自回應！但「心水清」的網民就認為張小倫較有機會會應ViuTV以及「鬼王」邀請，事關他回應方力申為「可惜我依家身處異處」，看似婉拒，但在回應ViuTV以及「鬼王」時則有開放討論吸納意見，問網民「講／唔講」，甚至集思廣益叫大家為自己改個鬼名！不過相信張小倫現時仍然會以比賽為首要目標，「踩過界」一事或者會暫擱一旁。

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