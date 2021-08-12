姚卓菲鍾柔美曬美腿今晚靚聲鬥技 曾志偉樂易玲率領拜神上香

撰文：張嘉敏
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無綫選秀節目《聲夢傳奇》的15位學員今晚將會舉行《聲‧夢飛行》演唱會，姚卓菲、炎明熹以及鍾柔美等今日齊齊出席拜神儀式，就連無綫高層曾志偉亦有親自到場，率領大家一起上香拜神，誠心祈求一切順利。

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