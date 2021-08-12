陳展鵬入新劇同張振朗疑釀爭男一風波？「大家唔好揣測太多！」

陳展鵬與張振朗出席《童時愛上你》拜神儀式。（梁碧玲 攝）

無綫（TVB）新劇《童時愛上你》今日進行拜神儀式。兩位男主角陳展鵬及張振朗自然成為眾人焦點。惟儀式期間，兩人未獲安排一同合照，之後張振朗亦只孖住女主角高海寧合照。

兩人事後接受《香港01》訪問，陳展鵬為張振朗解釋事件，「佢好好禮貌，因為前面有啲前輩喺度，咁拜神冇所謂啦！但啲人就叫佢行先啦，所以就推咗佢出去，大家可能視覺上有錯覺啫！」

陳展鵬、張振朗今日出席《童時愛上你》拜神活動，兩人都認為改動後的劇本更好。（梁碧玲 攝）

早前有傳劇本遭改動，視帝陳展鵬加入劇組，釀成爭男一風波，陳展鵬成陪襯。張振朗表示，改動後的劇本質素更好，「情嗰方面會深入多少少。」陳展鵬則強調：「冇人講，你哋講咋嘛！」他續表示：「第一稿我就未係好清楚，第二稿我就見到高Ling個角色真係好難演，因為套劇得20集，佢第二集就有問題出現啦，高Ling撞親個頭呀，我就明振朗講咩啦，因為細節上角色之間嘅化學作用呀、層次高咗好多。我自己演呢套劇都開心，因為多咗好多組合。」

陳展鵬、張振朗今日出席新劇拜神活動。

陳展鵬續指，希望角色有新突破，「演完英雄又演英雄，好悶。」望能給觀眾新鮮感，亦表示頗喜歡這個改動後的劇本。張振朗更坦言這是他首次與高海寧合作，「《反黑路人甲》我係冇掂過佢㗎！」

至於會否擔心兩人爭男一風波釀成不和傳聞，兩人均笑言：「點解會不和呢？戲裡面因為爭高Ling就有不和！」陳展鵬指：「我諗大家唔好揣測太多，我諗而家最緊要係拍好套劇畀觀眾睇到。」